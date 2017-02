L’attività erogativa di Fondazione Cariplo è ripresa con la pubblicazione, lo scorso 1 febbraio, dei bandi 2017.

Diverse le novità importanti, nell’ambito della Ricerca Scientifica: insieme ai bandi già presenti l’anno scorso, dedicati al Dissesto idrogeologico, al sostegno ai Giovani ricercatori e alla ricerca sulle Malattie dell’invecchiamento, vengono quest’anno proposti tre nuovi bandi:

• un bando dedicato alla Formazione di medici-ricercatori con l’obiettivo di favorire la formazione e il consolidamento di queste figure professionali, facilitandone l’inserimento nel mondo del lavoro;

• un bando dedicato alla Ricerca sociale per sostenere progetti di ricerca sociale sulla condizione degli anziani;

• un bando in collaborazione con Innovhub, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano sulla ricerca integrata nel campo delle biotecnologie industriali e la bioeconomia.

Nelle prossime settimane saranno pubblicate altre novità, tra cui un bando riservato agli enti già finanziati sul bando per la valorizzazione della ricerca biomedica promosso dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica e la riedizione del bando per stimolare l’attrattività e la competitività dei ricercatori lombardi su strumenti ERC, in collaborazione con Regione Lombardia, due bandi nell’ambito del progetto Ager sulla ricerca in campo agroalimentare.

I bandi dell'area Ricerca Scientifica saranno presentati durante una diretta streaming il prossimo giovedì 23 febbraio dalle 14 alle 17 circa. Come di consueto sarà possibile porre domande durante la diretta con una chat live. Per maggiori informazioni e seguire la diretta: www.fondazionecariplo.it/it/news/ricerca/presentazione-streaming-bandi-ricerca-2017.html

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale