Anche la massima istituzione del Consiglio regionale ha la sua «Cerimonia del Ventaglio», incontro con i giornalisti accreditati all’Assemblea lombarda. E, la «cerimonia» è avvenuta in coincidenza con l’esposizione dell’attività assembleare dei primi sei mesi di attività durante la quale il presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo è apparso più che soddisfatto. Un report semestrale che i dati esposti non possono che far condividere la sua soddisfazione.

Questi i numeri che ne rappresentano la fisionomia: nel 2017 al 1 agosto il Consiglio regionale si sarà riunito 23 volte, tre in più rispetto ai primi 7 mesi dello scorso anno. Nel 2016 furono approvate, al 1 agosto, 19 leggi; quest’anno si prevede possano essere approvate 22 leggi, 3 in più. In forte aumento anche il numero di Proposte di Atto amministrativo approvate, ben 10 contro le 6 approvate lo scorso anno, così come il numero degli ordini del giorno, già 44 allo stato attuale contro i 27 dei primi sette mesi dello scorso anno, oltre a quelli che certamente saranno approvati prima della pausa estiva. Le mozioni approvate quest’anno sono 60, al 31 luglio 2016 furono 55: lo scorso anno furono trattati e discussi nei primi sette mesi 64 question time, quest’anno ne sono stati svolti 71.

Infine i costi della politica. Viene confermata una progressiva diminuzione il costo complessivo pro capite per i cittadini lombardi, nel 2016 pari a 2,46 euro, diminuito di altri 2 centesimi rispetto al 2015, dopo essere sceso di 20 centesimi rispetto al 2014 e di 30 centesimi rispetto al 2013.

«La continua riduzione dei costi - ha sottolineato Cattaneo - non limita comunque lo sforzo e l’impegno per qualificare sempre di più Palazzo Pirelli come la vera Casa dei lombardi, con circa 80 eventi, incontri e dibattiti ospitati nella sede del Consiglio regionale e oltre 160mila visitatori che si sono registrati agli ingressi».

