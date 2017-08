Lutech, azienda di Cologno Monzese leader in Italia nel settore Ict, passa al fondo americano One Equity Partners (Oep) per poter conquistare i mercati esteri. La società di private equity ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione dell’azienda da Laserline, azionista di maggioranza, e da altri 16 azionisti di minoranza. «E’ stata una decisione non facile ma necessaria, presa nel pieno interesse della società, che aveva bisogno di maggiori risorse per affrontare la sfida dell’internazionalizzazione - ha spiegato Enrico Magni, presidente della Laserline di Roncello (Mb) e ormai ex presidente di Lutech - Quello che mi rende orgoglioso è che Lutech è stata acquisita nel 2004 con 400 dipendenti e un fatturato di 50 milioni di euro e ha raggiunto, oggi, un fatturato che supera i 180 milioni e con oltre 1.000 dipendenti». Magni ha voluto ringraziare tutti i collaboratori che in questi anni hanno reso possibile questo successo.

Nel passaggio alla nuova proprietà viene garantita la presenza in Italia e il ruolo degli attuali dipendenti e management. «Siamo pronti a collaborare con il nostro nuovo azionista, Oep, per dare nuovo impulso ai nostri piani di sviluppo - ha dichiarato Tullio Pirovano, ceo di Lutech - Ora siamo pronti ad affrontare nuove sfide, procedendo nel consolidamento, all’interno e all’esterno del mercato italiano, e fornendo un supporto e un valore aggiunto ancora maggiori ai nostri clienti». «Insieme al management, metteremo a frutto l’esperienza ottenuta con il nostro eccellente investimento in uno dei principali provider di servizi It italiani e continueremo a incrementare l’offerta di prodotti e servizi dell’azienda, a vantaggio dei suoi clienti e dei suoi dipendenti», ha assicurato Jörg Zirener, managing director di Oep.

