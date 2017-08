Aiutare le Pmi ad alto potenziale innovativo e in fase di crescita a trovare investitori, favorendo l'accesso al capitale di rischio. E' questo l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Università, Ricerca e Open innovation, Luca Del Gobbo.

«La Regione - ha spiegato del Gobbo - aderisce alla Piattaforma macroregionale Alpine grown investment platform (Alpgip) mettendo sul piatto 15 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 25 stanziati dalle altre regioni italiane e ai 30 conferiti del Fondo europeo per gli investimenti. Con questo intervento puntiamo a creare un contesto favorevole ad attrarre investimenti sia di operatori privati che di investitori istituzionali». Lo strumento ipotizzato è un “Fondo di fondi”, ispirato a esperienze già avviate, con risultati positivi, in altri Stati europei. Il Fondo seleziona una serie di fondi specializzati in investimenti sulle start up sottoscrivendo quote di capitale delle imprese scelte e immette risorse proprie, per ottenere così l'effetto moltiplicatore per l'investimento delle imprese del territorio.

«In ogni Regione che aderisce - ha concluso l’assessore regionale - è garantito il rientro almeno dello stesso quantitativo di risorse apportate. Se si considera che la Piattaforma parteciperà nei fondi di venture capital e private equity al massimo per il 50 per cento, l'iniziativa genererà un impatto sul territorio della macroregione pari ad almeno 140 milioni di euro».

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale