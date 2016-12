I recenti episodi di terrorismo spaventano tutti. La nostra cultura e la nostra società sono sotto attacco da parte di pazzi integralisti che ci vorrebbero imporre il loro modo di vivere. Ma c'è qualcosa che possiamo fare tutti i giorni per impedire che queste bestie possano pensare di averla vinta. Una cosa banale ma al tempo stesso efficacissima: non dimenticarci chi siamo, tenendo vivo il ricordo delle nostre tradizioni.

Mi spiego meglio: i nostri territori sono disseminati di simboli religiosi che ci ricordano la cultura dei nostri padri, quando tutto veniva affidato alla preghiera e alla fede. Edicole votive, Madonnine, affreschi religiosi fanno parte di noi, anche se da un po' di tempo abbiamo messo da parte certe convinzioni per affidarci al progresso e magari per perderci dentro allo schermo di un moderno telefonino. Ecco perché, in tanti casi, queste testimonianze di fede sono poco curate e vanno in rovina. Adoperiamoci per sistemarle, per dare dignità anche ad un'immagine sbiadita sistemando un mazzo di fiori freschi, un lumino, un segno di attenzione. E' il sistema per ricordarci da dove veniamo e per dire a chi arriva da fuori a dettar legge che qui c'è una storia che va rispettata. Passerò per un sempliciotto, ma io la penso così.

