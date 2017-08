Proseguono spediti i lavori per la conclusione della bretella di connessione fra l’A35 Brebemi e l'A4 Milano-Venezia. La conferma arriva dall'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte che recentemente, con il presidente della Brebemi Franco Bettoni, ha effettuato un sopralluogo ai cantieri. «I lavori termineranno in anticipo rispetto alla data prevista del 2 dicembre 2017 - ha detto Sorte - speriamo quindi poi di poterla aprire al traffico intorno al 15 di novembre, quindi trenta giorni prima del previsto. Brebemi è diventata una vera e propria realtà con un sostanziale aumento del traffico. Connettendo A4 e Brebemi ci aspettiamo numeri ancora più elevati».

In effetti, i dati del traffico del primo quadrimestre 2017, pubblicati nelle scorse settimane dall'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (Aiscat), evidenziano l'incremento dei transiti pari all'8,6% sulla Brebemi, del 15,4% sulla Tangenziale esterna di Milano e del 27,9% di Pedemontana. Il dato più consistente si rileva raffrontando il traffico dei veicoli pesanti: +31,4% Pedemontana, +19,8% Teem, +16,1% Brebemi, con una media nazionale della rete autostradale pari a +2,6%.

«Sarebbe stato sicuramente più facile prendere le distanze rispetto a un clima di sfiducia totale che si era creato rispetto a quest'opera - ha aggiunto Sorte - Come Regione, invece, ci siamo subito resi conto di quanto fosse importante un'infrastruttura al servizio di chi si sposta fra Milano, Bergamo e Brescia tutti i giorni. Era impossibile immaginare che potesse funzionare senza collegamento con l'A4. Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto tanti piccoli passi con l'apertura di una serie di bretelle sul territorio e oggi siamo arrivati a questo punto che sarà la svolta per il traffico autostradale non solo lombardo, ma anche per chi arriva dal Brennero e quindi dall'estero». L’assessore ha anche sottolineato come la Regione non si sia mai fatta condannare dalla mancanza di risorse pubbliche. «Probabilmente pochi altri, o quasi nessuno - ha proseguito Sorte - avrebbero dato credito a un investimento in project financing. Noi lo abbiamo fatto perché sappiamo che le opere pubbliche creano opportunità. Gli insediamenti stanno crescendo, le vendite di case stanno aumentando e l'economia, in qualche modo, sta ripartendo».

La Brebemi continua a crescere anche come gradimento. E mentre i lavori di interconnessione proseguono, in queste settimane sono state consegnate le aree Adda Sud e Adda Nord, nei pressi di Caravaggio, alle società che ne gestiranno i servizi, Autogrill e Chef Express - per quanto riguarda il food - e Socogas - per quanto riguarda l’oil & gas. Le due aree di servizio verranno aperte al pubblico contestualmente all’apertura dell’Interconnessione A35-A4. Grazie ad accordi presi con le Amministrazioni interessate, nelle due aree verrà assunto personale locale e saranno valorizzati i prodotti tipici del territori.

