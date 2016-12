Cittadini, associazioni, scuole coinvolti nel riutilizzo e nella gestione dei beni sequestrati alle mafie. Primo caso in Italia, il Consiglio regionale della Lombardia promuove una raccolta di idee per il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. Per partecipare all'iniziativa occorre compilare entro il 10 febbraio 2017 l’apposito modulo pubblicato sul portale www.consiglio.regione.lombardia.it. Le proposte più innovative verranno presentate in una giornata della settimana della legalità nel marzo 2017.

