Cinzia Parrucchieri Estetica è il vero punto di riferimento per tutte le donne che tengono alla bellezza e al benessere di capelli e corpo. «L’estate è in arrivo - spiega Cinzia Cogliati, titolare - E con l’estate arriva anche il periodo delle vacanze al mare o in montagna. E’ dunque il momento di pensare ai capelli e alla pelle di viso e corpo: i primi, infatti, eserciteranno la loro azione di protezione della nostra testa dai raggi del sole, la seconda dovrà essere pronta a sopportare al meglio la massiccia dose di raggi UV che subirà in spiaggia o in piscina. Un po’ come i capelli, infatti, sarà necessario proteggerla al meglio per evitare i danni che i raggi dell’astro amico potrebbero provocarle».

Cinzia consiglia Sun Spa Hair: «E’ un trattamento che di idratazione profonda e di protezione del capello naturale e colorato da sole e salsedine che garantisce effetti per 21 giorni - spiega - In soli 45 minuti Sun Spa Hair restituisce al capello la capacità di trattenere l'acqua, riporta elasticità e flessibilità, protegge i pigmenti naturali e cosmetici, sigilla le cuticole, elimina il crespo e ridona un aspetto sano, morbido e luminoso. Ciò è possibile grazie ai vari principi naturali quali la cistina (aminoacidi che idratano, riempiono e rivitalizzano) l'estratto di collagene (riempie il capello in profondità, ripara e regola l'umidità' e protegge dall'aridità), melanina da dattero (anti-ossidante), cheratina (integratore proteico) e polimeri "intelligenti" (sostanze auto-aggreganti e affini al capello).

In vista dell’estate 2017 Cinzia propone Sun Spa Body: «Anche questo è un trattamento innovativo - spiega - Utilizza più prodotti professionali associati con l'obbiettivo di preparare, adattare e stimolare la naturale abilità abbronzante delle cellule accelerandone l'abbronzatura. Durante la Sun SPA body verrà effettuata una preparazione della pelle di viso e corpo attraverso un'esfoliazione, successivamente verrà effettuata una diagnosi solare cui seguirà un massaggio rilassante con un prodotto innovativo che, oltre a proteggere l'epidermide contro lo stress ossidativo, stimola l'abbronzatura. Un'ora di vero piacere e relax. Dopo il trattamento la pelle risulterà più soffice, morbida, idratata, lenita e protetta contro il foto invecchiamento, mentre l'abbronzatura sarà più rapida, luminosa, uniforme e, naturalmente, duratura».

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale