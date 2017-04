Genitori e bambini: tutto è perfetto finché mamma e papà restano insieme, ma può capitare che, per le vicissitudini della vita, le coppia decida di separarsi, dando luogo a problemi del tutto inimmaginabili finché la famiglia era unita.

«La fase più difficile comincia quando il giudice emette la sentenza di separazione - afferma Domenico Fumagalli, presidente dell'associazione BEG Bambini e Genitori in Stato di Difficoltà - Amplificati dalla crisi economica ancora dilagante, i problemi di divorziati e separati si manifestano soprattutto dal punto di vista materiale, organizzativo e psicologico». In questo contesto, poco più di un anno fa (Marzo 2016) ecco nascere BEG: «Abbiamo trasformato in realtà l'idea di padre Fiorenzo Reati, ogni giorno al servizio dei fedeli al Convento di Sabbioncello, deciso a dar vita a un’organizzazione capace di mettere i genitori in difficoltà nelle condizioni di “ripartire”. Per fare questo, già nel nostro primo anno di vita abbiamo organizzato diverse attività tra cui quelle dei gruppi di auto aiuto. Per esperienza diretta abbiamo notato che il periodo del divorzio è duro e traumatico per la coppia: a tutti sembra di essere sempre nella situazione peggiore. In realtà, il confronto con gli altri permette di applicare esperienze già vissute al proprio caso, agevolando così l’elaborazione di possibili soluzioni anche alle difficoltà apparentemente più pesanti. A chi ci contatta oltre a offrire sostegno morale, diamo anche una soluzione temporanea ai problemi abitativi grazie agli innumerevoli contatti che ci legano al mondo francescano. Facciamo housing sociale e stiamo collaborando attivamente con la Casa dei Papà di Cantù di don Andrea Cattaneo, con il Tetto Fraterno di Erba fondato da don Bassano Pirovano e anche con numerosi terziari francescani a noi collegati nelle aree di Lecco, Monza Brianza e Como. Questo ci permette di dare una soluzione temporanea alle diverse problematiche. Grazie al Banco Alimentare, inoltre, possiamo assegnare aiuti sottoforma di viveri a chi ne ha l’esigenza».

Ma non finisce qui, perché l'impegno dell'associazione è forte anche sul fronte dell'informazione e della sensibilizzazione : «Organizziamo convegni e incontri - conclude Fumagalli - L'ultimo ha avuto luogo solo qualche giorno fa e ha riguardato la complementarietà dei ruoli genitoriali e l'importanza della famiglia. Completamente slegati da ogni vincolo politico, gli eventi da noi proposti hanno unicamente l'obiettivo di fare cultura e informazione su difficoltà sempre più pesanti e diffuse anche sul nostro territorio».

Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook "Bambini con genitori in stato di difficoltà", oppure contattare Domenico Fumagalli (Cell. 348.9501305), o ancora padre Fiorenzo Reati (Cell. 328.9631505).

