I diritti della persona e della famiglia sono sacri e come tali meritano di essere difesi e fatti valere nelle opportune sedi. E' vero però che non sempre i cittadini sono a conoscenza di leggi e diritti a proprio vantaggio, per questo spesso finiscono col non ricevere quanto spetterebbe loro. Guglielmo Benfatto dell'associazione AGA lavora con entusiasmo al fianco del dottor Corrado Franchi proprio con l'obiettivo di offrire alle famiglie un supporto e servizi di consulenza indispensabili quando l'esigenza è quella di districarsi nella giungla delle leggi e della burocrazia: «Spesso quando si gestisce a casa un congiunto con disabilità o un anziano non autosufficiente si ha diritto a ricevere i servizi di assistenza domiciliare erogati da Comuni/Asl/Regione Lombardia in convenzione o contributi economici, ma non sempre le famiglie sono sufficientemente informate. Quando interveniamo noi svisceriamo a fondo la situazione del nucleo famigliare individuando le eventuali tipologie di servizi e indennità ai quali si ha diritto e portando avanti richieste e pratiche per ottenerli. Per esempio, lo sapevate che i malati di alcune patologie croniche hanno diritto a contributi welfare che che prescindono dal reddito? Proprio di recente abbiamo aiutato una famiglia a recuperare 4800 euro di contributi dei quali ignorava l'esistenza». Infine, associazione AGA offre ai propri assistiti una consulenza a 360 gradi in materia di assistenza domiciliare con l’obiettivo di ricreare condizioni di equilibrio in ogni famiglia: condizione imprescindibile per ottenere questo risultato, in un mondo mercenario come quello dell’assistenza alle persone fragili, è quella di fare affidamento su operatori che lavorano con amore e passione. «Con - conclude Benfatto - il nostro arrivo gettiamo un sasso nello stagno generando onde di benessere che si propagano nel nucleo restituendo serenità a tutti i congiunti della persona che assistiamo».

Per informazioni:

Merate, V.lo Beneficio 5/M

Numero Verde 800.194099

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale