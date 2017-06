Con l’arrivo dell’estate, come ogni anno, è giunto il momento di ripararsi dal sole e dagli effetti nocivi delle radiazioni UV. Ma quali sono i prodotti migliori da consigliare ai clienti, sempre più confusi dalle innumerevoli notizie, a volte discordanti, che circolano sui vari mezzi di comunicazione? «La scelta del solare adatto alla propria pelle deve essere fatta in modo non casuale e possibilmente guidata da un professionista esperto», dicono le farmaciste della Farmacia Plaisant. «Bisogna infatti tenere in considerazione parecchie variabili individuali quali il fenotipo, la tipologia di pelle (grassa, secca, intollerante) e l’età della persona che deve esporsi al sole. Nella nostra farmacia abbiamo selezionato i migliori marchi di prodotti solari, garantendo un vasto assortimento in modo da offrire il miglior prodotto ad ogni cliente». E ancora: «Abbiamo inoltre pensato di creare delle promozioni per l’acquisto dei solari particolarmente vantaggiose, così che ogni persona sia invogliata ad un corretto utilizzo del prodotto. Bisogna sempre tenere presente che la quantità applicata dal consumatore sulla pelle corrisponde in realtà solamente al 40% della quantità prevista nei protocolli di studio». «Proteggere la pelle in modo corretto permette di prevenire il fotoinvecchiamento e il rischio di contrarre il melanoma. Per questo raccomandiamo ai nostri clienti di utilizzare sempre prodotti solari dotati di filtro UVA, UVB e IR, avvalendosi della consulenza di professionisti preparati e di fiducia. Vi aspettiamo in farmacia e auguriamo a tutti buona estate».

