«Dottoressa, cosa mi consiglia per tirarmi su? Ho superato l'influenza ma ancora non mi sento a posto…». È questa la domanda che più spesso ci viene rivolta dai nostri clienti-pazienti e alla quale non è semplice dare un'unica risposta. L'obiettivo è infatti quello di riportare l'organismo ammalato o convalescente alle proprie condizioni fisiologiche di partenza, in pratica di ritrovare il proprio equilibrio.

Bisogna sapere che un ruolo centrale lo svolge il nostro intestino che, oltre ad una funzione di filtro specializzato, è in grado di garantire l'assorbimento ottimale delle sostanze nutritizie ed ha una funzione di barriera selettiva nei confronti di batteri e virus di ogni natura. Un aiuto ci viene dalla Nutraceutica, parola difficile che sta ad indicare un nuovo tipo di approccio terapeutico che si fonda su un principio molto semplice: assieme ad un corretto stile di vita e ad una alimentazione corretta , nutrienti ed integratori alimentari sono i primi strumenti «terapeutici» per prevenire l'innesco di condizioni patologiche, per contrastare i processi dell'invecchiamento, per ristabilire la microflora che è stata danneggiata dall'antibiotico terapia o dall'uso di altri farmaci.

«Il cliente che ci pone delle domande sulla sua salute è il punto di partenza per dare un consiglio personalizzato in quest'ottica» dicono dalla Farmacia Plaisant di Robbiate.

Informazioni molto utili per dare indicazioni sempre più accurate ci possono essere fornite anche da alcuni semplici test ,eseguibili in pochi minuti nella nostra farmacia, come quello delle intolleranze alimentari realizzato recentemente.

«Non esitate quindi a rivolgerci i vostri dubbi e le vostre domande: siamo in grado di fornirvi molte soluzioni per affrontare al meglio la fine dell'inverno e ,come sempre, siamo disponibili a prenderci cura della vostra salute».

