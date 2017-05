Ormai in Brianza i benefici di BIO-iLIGHT e laser diodo HR 808 sono ben noti.

La prima è una tecnologia che Cinzia utilizza da diversi anni i cui effetti sono dimostrati da centinaia e centinaia di cicli di trattamento conclusi con successo: «BIO-iLIGHT - spiega Cinzia - è una luce benefica in grado di trattare con successo gli inestetismi del corpo (per esempio gli accumuli di adipe e la cellulite) e quelli del viso (le rughe) con risultati evidenti in termini di centimetri recuperati ed effetto ringiovanente fin dalla prima seduta. Se l’esigenza è quella di recuperare la silhouette perduta a causa della sedentarietà invernale, BIO-iLIGHT accompagnato a un sano stile di vita è la soluzione giusta. Il Laser Diodo HR 808, invece, è un dispositivo altamente innovativo che, in tempi più brevi, senza dolore e con risultati migliori della luce pulsata, permette di portare a termine l’epilazione definitiva in tutte le zone del corpo anche su epidermidi dal fototipo più difficile da trattare. Se l’esigenza è quella di arrivare pronte alla prova costume si è ancora in tempo per impostare un efficace ciclo di trattamenti».

Per valutare insieme ogni esigenza e per un check-up personalizzato, le operatrici di bellezza di Cinzia vi aspettano ogni giorno nella sede di Osnago!

