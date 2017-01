Tantissima qualità da offrire e un amore innato per questa professione: Acconciature Daniela rispecchia la professionalità della titolare del salone, hair stylist con oltre quindici anni di esperienza nel settore.

La filosofia di Daniela è molto improntata sul naturale e utilizza linee di prodotti senza ammoniaca, poco aggressivi, nel pieno rispetto della salute dei capelli, non solo dell’aspetto estetico. Questo si traduce anche in un’attenzione particolare per le clienti: «Mi piace coccolarle, con un caffè, una tisana o un biscotto ed è per questo che abbiamo scelto di organizzare per il giovedì un “aperitivo in bellezza” - ha spiegato - il nostro orario di apertura si prolunga fino alle 21 per venire incontro a tutte le esigenze e ci preoccupiamo di proporre uno stuzzichino per smorzare la fame».

Nel maggio del 2015 Daniela ha coronato il suo sogno, aprendo un negozio tutto suo: «Amo la mia attività e il mio lavoro, vedere una persona felice è per me una soddisfazione meravigliosa - ha spiegato - per noi che lavoriamo con il cuore è bellissimo far star bene le clienti, non pettiniamo soltanto i capelli ma le facciamo stare meglio; a volte capita che entrano stressate, preoccupate ed escono contente, diamo loro un guizzo di gioia».

Si tratta di un negozio unisex, adatto a donne, bambini e uomini che abbiano a cuore la qualità: «Chi esige alte prestazioni si troverà bene qui, curiamo ogni piccolezza, da quella riguardante il taglio ai prodotti scelti».

Per raggiungere determinati obiettivi ogni parrucchiere deve essere un po’ psicologo, capire chi ha di fronte e possedere una formazione sempre aggiornata: «Sto seguendo un corso di specializzazione, approfondendo diverse materie del settore, questi corsi di aggiornamento sono un primo passo verso l’insegnamento, cosa che vorrei iniziare a fare”. Acconciature Daniela riceve prevalentemente su appuntamento ed è chiuso il lunedì, il martedì è aperto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, il mercoledì dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 21, il venerdì dalle 9 alle 18 con orario continuato, il sabato dalle 8 alle 18. Infine attenzione alla lotteria di San Valentino: la vendita dei biglietti inizierà l’1 febbraio e in palio per l’estrazione del 14 c’è un set ghd del valore di 260 euro.

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare la pagina Facebook «Acconciature Daniela», chiamare lo 039.5969982 oppure recarsi direttamente ad Olgiate Molgora, in via Aldo Moro 2/4.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale