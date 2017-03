Una nuova procedura di medicina rigenerativa particolarmente indicata per il campo ortopedico: è questo il tema approfondito con l’aiuto del Dr. Fabrizio Angaroni, specialista in ortopedia e traumatologia presso Polimedical che ha deciso di proporre questa tecnica innovativa per la cura dei suoi pazienti.

Il metodo sfrutta la portata rivoluzionaria di LIPOGEMS, un dispositivo monouso che permette la processazione del tessuto adiposo (estratto attorno all’ombelico) destinato ad un impianto autologo. Con un intervento di anestesia locale e previa infiltrazione di una soluzione composta da fisiologica, adrenalina e lidocaina, si procede al prelievo del tessuto adiposo attraverso una serie di cannule. Il tessuto prelevato viene processato immediatamente sul campo operatorio all’interno del sistema LIPOGEMS: questa fase permette di ottenere un prodotto particolarmente fluido e privo delle componenti oleose ed ematiche pro-infiammatorie. Una volta conclusa questa fase di processazione del tessuto estratto dal paziente, il tutto viene immediatamente trasferito nella sede di interesse al fine di favorire il naturale processo di rigenerazione dei tessuti.

«Lo scorso anno ho avuto modo di confrontarmi con l’utilizzo di questo sistema innovativo e ho deciso di impegnarmi per usarlo anche nella cura dei miei pazienti. Si tratta di una vera e propria esplorazione di una nuova frontiera che ritengo di assoluto interesse medico. Questo metodo è associato alla chirurgia artroscopica che consente la valutazione ed il trattamento di lesioni attraverso operazioni mini-invasive, fattore che garantisce notevoli vantaggi nel ridurre l’impatto dell’intervento chirurgico sia per quanto riguarda il dolore del paziente che i tempi di recupero post-operatorio.” – spiega il Dr. Fabrizio Angaroni, specialista in ortopedia e traumatologia presso Polimedical.

La chiave di volta che fa sì che questo sistema sia del tutto rivoluzionario nell’applicazione medica, è che il tessuto adiposo estratto, una volta all’interno di LIPOGEMS, simula un danno tissutale innescando i naturali processi di reazione, in particolare attivando la conversione da pericita a cellula mesenchimale (MSC). In questo modo il tessuto che va a crearsi prima di essere reinserito nel corpo del paziente è caratterizzato istologicamente dalla presenza di nicchie vasculo-stromali intatte, contenenti cellule mesenchimali “attivate”: vale a dire cellule staminali multipotenti importantissime per produrre e riparare tessuti quali la cartilagine.

In questo modo il tessuto, una volta innestato, genera fin da subito un processo di rigenerazione tissutale.

«In ambito ortopedico questo sistema è davvero rivoluzionario. Si tratta di un trattamento di livello evoluto che nasce dalle scoperte in tema di bio ingegneria ideale per i giovani sportivi che soffrono di artroscopie moderate del ginocchio e condropatie in quanto permette di generare un vero e proprio scaffold cartilagineo che permette il ripristino anatomico dell’area di lesione con un unico step chirurgico» – conclude il Dr. Fabrizio Angaroni.

Per poter fissare un appuntamento per una consulenza specialistica con il Dr. Fabrizio Angaroni è possibile contattare la segreteria di POLIMEDICAL alla mail

info@polifisiomedical.it

o al telefono 039 9240479.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale