Open day domenica 22 gennaio da Move On, il nuovo centro per l’allenamento funzionale di Merate, proprio di fronte all’Auchan. Ad avere l’idea imprenditoriale di dare vita a una palestra tanto evoluta sono stati due giovani laureati in scienze motorie, Luigi Francesco Consonni e Alessandro Frigerio, che hanno dotato un magnifico open-space con attrezzi specifici perfezionati nel corso degli anni, conosciuti e apprezzati dai migliori personal trainer per i loro effetti benefici, se utilizzati correttamente.

«Apriremo ufficialmente il 23 gennaio - spiegano i due - ma già da oggi (e fino a sabato 21) stiamo accogliendo nel nostro centro tutte le persone che hanno lasciato il proprio nominativo e il numero di telefono in una delle 18 urne disseminate nel meratese fino a qualche giorno fa. Facciamo una chiacchierata, mostriamo e illustriamo le nostre attrezzature, il nostro metodo di lavoro e i vantaggi dell’allenamento funzionale, condividiamo degli obiettivi attraverso la preparazione di un piano personalizzato e, qualora quest’ultimo venga accettato, prepariamo una proposta d’abbonamento promozionale riservata in esclusiva ai primi 100 iscritti».

Pur giovani (27 anni per entrambi), è tanta l’esperienza che Luigi e Alessandro hanno accumulato in fatto di allenamento funzionale: «Abbiamo lavorato insieme per lungo tempo in uno dei centri fitness più apprezzati della Brianza - confermano i due - Insieme abbiamo imparato a costruire un rapporto costruttivo con chi si affida a noi e messo a punto una formula che permetterà a tutti di poter contare su un allenamento personalizzato, senza però essere costretti a vincoli d’orario o appuntamento, e pagando solo il prezzo dell’abbonamento, distante anni luce dalle cifre orarie richieste dai personal trainer».

Com’è possibile tutto questo? Niente di più facile: «Entrambi saremo sempre presenti in palestra. Questo ci permetterà di seguire con grande attenzione ogni iscritto verificando la qualità degli esercizi e, periodicamente, l’entità degli obiettivi raggiunti. Potremo anche organizzare corsi per piccoli gruppi e, in linea generale, ci sforzeremo di fare in modo che ogni componente del nostro staff sia messo nelle condizioni di seguire il minor numero di persone contemporaneamente, proprio con l’obiettivo di offrire a tutti il miglior servizio possibile».

L’allenamento funzionale è per tutti o solo per chi cerca la miglior performance? «E’ per tutti - informano Luigi e Alessandro - Non ci sono limiti di età e di sesso. Da noi, a meno che non sia espressamente richiesto dal cliente, non c’è la ricerca della prestazione, ma solo l’obiettivo di ritrovare la condizione fisica desiderata attraverso esercizi mirati, rifuggendo dall’elettronica e riscoprendo attrezzi specifici, molto efficaci, fino a oggi utilizzati solo dai Personal Trainer».

Chiudiamo parlando dell’open day: «Per tutta la giornata di domenica 22 dicembre apriremo la struttura alla prova gratuita: basterà presentarsi in tuta e calzature idonee per poter accedere alla sala e usufruire del nostro servizio».

