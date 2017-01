E’ stata una domenica impegnativa, ma ricca di soddisfazioni per Alessandro Frigerio e Luigi Consonni che fin da ieri, lunedì, sono a disposizione della clientela nel nuovo centro fitness Move On di Merate.

«Siamo soddisfatti perché in occasione del nostro primo open-day abbiamo ricevuto la visita di molte persone - spiegano i due personal trainer - Per tutta la giornata abbiamo messo la nostra nuova struttura, gli attrezzi che si trovano al suo interno e la nostra professionalità al servizio della clientela. Gli interessati, presentatisi con abbigliamento idoneo, hanno potuto provare tutto quello che mettiamo a loro disposizione in sede. Non solo, l’open-day è stato anche l’occasione per descrivere un po’ a tutti coloro che hanno voluto farci visita le caratteristiche dell’allenamento funzionale da noi proposto in sede con l’ausilio di attrezzi particolari, di solito utilizzati esclusivamente dai personal trainer più quotati durante le loro sedute».

In effetti, basta visitare il nuovo centro per notare che quanto a disposizione degli iscritti è molto diverso da quello che si trova nelle palestre «normali»: ci sono Kettlebell (palle dotate di maniglia), Suspansion Trainer Rip60 (per l’allenamento in sospensione e a corpo libero), Vogatore Rower (efficace esercizio cardiovascolare total body), Assault Bike (che permette di bruciare un numero di calorie molto elevato in un tempo decisamente ridotto) e tanti altri attrezzi specifici.

«La nostra filosofia - dicono i due titolari - è quella di offrire alla clientela la possibilità di eseguire allenamento funzionale sempre sotto il vigile controllo del Personal Trainer, senza obbligo di appuntamento e al prezzo di un semplice abbonamento in palestra, decisamente inferiore a quello richiesto dal Personal Trainer». Durante l’open-day diverse persone hanno voluto sperimentare una seduta di allenamento e molte altre hanno chiesto informazioni lasciando il proprio nominativo: «Ringraziamo tutti coloro che ci sono venuti a trovare e speriamo di rivederli in futuro - riprendono i titolari - A tal proposito ricordiamo che fino al 31 agosto o al 100esimo iscritto applicheremo una conveniente tariffa promozionale a chi sottoscriverà l’abbonamento annuale».

E’ ancora possibile provare i vostri sistemi d’allenamento? «Senz’altro - concludono i professionisti - Abbiamo già fissato nuovi open-day e siamo sempre a disposizione nella nostra sede per prove e informazioni». Buon allenamento a tutti! a tutti, allora.

