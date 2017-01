La mission di Move On

Riuscire a far apprezzare alle persone la riscoperta del movimento a 360° e i benefici che da esso conseguono. Con l’attività fisica funzionale si ottengono risultati importanti come:

combattere i problemi di salute legati alla ipo-motricità e sedentarietà; ottenere risultati di fitness e di benessere psicofisico; migliorare le proprie performance; riscoprire il proprio corpo.

Cos'è l'allenamento funzionale?

L’allenamento funzionale è un metodo di allenamento fisico che rispecchia ed enfatizza le funzioni articolari (utilizziamo l’approccio chiamato joint by joint di G.Cook).

Il suo obiettivo principale è quello di allenare il corpo attraverso gli schemi motori di base, con esercizi che mirino ad integrare il sistema nervoso e quello muscolo-scheletrico, priorizzando il non uso di macchine.

Nel nuovo centro meratese si potranno utilizzare attrezzature non convenzionali, come i kettlebells, le palle mediche, i Trx, gli anelli, le funi navali, le slitte, rack e power rack per l'allenamento della forza con bilanciere e tanto altro…

Il metodo di lavoro

Ogni persona verrà valutata, seguita e corretta con programmi individuali messi a punto per ottenere i propri obiettivi, preoccupandosi di migliorare gli aspetti deficitari del movimento. La presenza in sala di Luigi e Alessandro sarà completamente dedicata ad una costante attenzione sull’operato di ognuno dei clienti. Il loro fine è quello di «cucire» su ogni cliente un programma che lo faccia divertire, lo faccia sudare e gli insegni qualcosa da portarsi con se per sempre.

E’ per tutti?

Dall’età dell’adolescenza a 99 anni, per uomini e donne, sedentari e sportivi... Move On è proprio per tutti.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale