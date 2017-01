Alessandro Frigerio e Luigi Consonni baseranno gli allenamenti personalizzati di ogni iscritto soprattutto su esercizi a corpo libero o con l’utilizzo di attrezzi semplici e non convenzionali, ma molto efficaci, nei quali l’elettronica è limitata alle informazioni sulla qualità della seduta in corso.

Tra gli altri, da Move On ci si allena utilizzando:

Kettlebell: palle dotate di maniglia che, se correttamente utilizzate, permettono di stringere un’intera palestra in una sola mano. Le Kettlebell permettono di eseguire lavoro balistico e statico. Già utilizzate in epoca remota dai monaci Shaolin per incrementare forza e resistenza muscolare, sono oggi strumento d’allenamento ideale per chi desidera rinforzarsi, diventare più esplosivo, più resistente e più tonico. Naturalmente, sono indicate anche per coloro che puntano a perdere i chili di troppo.

Suspansion Trainer Rip60: attrezzi per l’allenamento in sospensione e a corpo libero.

Vogatore Rower: permette di eseguire un efficace esercizio cardiovascolare total body, migliorando l’efficienza di cuore e polmoni e tonificando i muscoli di tutto il corpo. Con il Rower si simula la remata reale.

Assault Bike: la resistenza opposta da questa particolare bike aumenta proporzionalmente all’aumento della velocità di pedalata. Più si pedala, dunque, più servono gambe. Questo semplice meccanismo permette di bruciare un numero di calorie molto elevato in un tempo decisamente ridotto.

I clienti Move On hanno inoltre a disposizione i tradizionali anelli da ginnastica, le sbarre per trazioni, una striscia di erba sintetica lunga dodici metri e larga due dove si eseguono lavori con mani a terra a corpo libero e massaggi autogestiti per il rilascio miofasciale, nonché allenamento aerobico con spinta o traino di slitta (Prowler o Sled). Oltre a tutto questo sono disponibili anche le palle mediche, due pedane per lo stacco da terra con bilanciere, rack e power rack per l'allenamento della forza con bilanciere, funi navali e altro ancora.

