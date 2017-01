Nuova nata in casa Toyota. Ecco infatti arrivare, per gli amanti della guida divertente, la nuovissima GT862017.

E’ un’auto che nasce per incarnare i piaceri della guida, una coupé semplice ma straordinariamente calibrata e divertente che non rinuncia a sfoggiare anche le tradizionali qualità di una sportiva: maneggevolezza, reattività e una risposta immediata agli input del pilota. La capacità della GT86 di rispondere alle aspettative dei clienti, le ha fatto ottenere il plauso della critica e degli appassionati, permettendo a Toyota di vendere oltre 170.000 unità nel mondo dal 2012 ad oggi. Ispirata alla tradizione sportiva Toyota e a modelli come la 2000GT e la AE86 Corolla, la GT86 si è anche imposta come pioniere della nuova missione Toyota di realizzare vetture performanti e divertenti da guidare, una direzione espressa dalle parole del Presidente Akio Toyoda, secondo cui «se non è divertente da guidare, allora non è un’auto».

La nuova GT86 ripercorre i classici schemi di una sportiva, con dimensioni compatte, un peso ridotto, un baricentro ribassato e una configurazione con motore anteriore e trazione posteriore. Sotto il cofano rimane il quattro cilindri Boxer 2.0 litri di fabbricazione Subaru equipaggiato con iniezione diretta D-4S di Toyota. La GT86 ha dimostrato tutto il suo valore su strada, in pista e sui circuiti rallistici. Non a caso i dati ed i feedback più rilevanti sono stati raccolti durante la 24 Ore del Nürburgring con i colori del team Toyota Gazoo Racing, una sfida che ha consentito di mettere a punto gli affinamenti destinati al MY 2017. In termini rallistici, lo sviluppo della GT86 CS-R3 da parte della Toyota Motorsport ha riportato il gusto della trazione posteriore su un’auto sportiva pratica ed accessibile a tutti gli appassionati, con caratteristiche adatte anche alla competitività del Campionato Mondiale Rally. GT86 2017 offre sotto la scocca un sistema di sospensioni e ammortizzatori che sono stati ricalibrati per offrire prestazioni ancora migliori in fatto di maneggevolezza, stabilità e comfort di guida, con un ulteriore incremento della rigidità strutturale. Parlando di guida, uno degli affinamenti più significativi riguarda la modalità Track, che regala al cliente un comportamento straordinario dell’auto, limitando l’intervento del Controllo della Stabilità e del Controllo della Trazione.

