La nuova Ford Fiesta (a lato), in anteprima mondiale da Merate Auto, è proposta in quattro allestimenti principali.

Plus 1.1 l 70 CV: con cerchi in acciaio da 16 pollici, My Key, Climatizzatore manuale, radio (display da 4.2 pollici) con my FordDock, specchietti retrovisori in tinta carrozzeria elettrici e riscaldabili, Lane keeping system, front camera, limitatore di velocità e tappetini anteriori. Da 188 euro/mese.

Titanium 1.1 l 85 CV: in più rispetto alla Plus offre cerchi in lega da 16 pollici, luci diurne led anteriori e posteriori, tappetini posteriori, volante in pelle a tre razze, leva del freno a mano e pomello del cambio in pelle, radio 6,5 pollici touchscreen Sync 3, fendinebbia anteriori, griglia cromata anteriore, regolazione lombare sedile guida e illuminazione interna a led. Da 222 euro/mese.

ST - Line 1.1 l 85 CV: In più rispetto alla Plus offre cerchi in lega da 16 pollici «black», griglia ST-Line, freni a disco posteriori, tappetini ant. e post. ST-Line, Body kit esterno ST-Line, radio 6,5 pollici touchscreen Sync 3, rivestimento interno del tetto nero, keyless start, pedaliera in acciaio, sospensioni sportive, volante in pelle con fondo piatto, leva del freno a mano e pomello della leva del cambio ST-Line. Da 226 euro/mese.

Vignale 1.5 l TDCi 85 CV: cerchi in lega da 17, fendinebbia anteriori con cornice cromata, paraurti e griglia Vignale, battitacco anteriori Vignale, specchietti retrovisori richiudibili elettricamente e riscaldabili, radio 8 pollici touchscreen Sync 3, keyless entry&start, plancia Vignale, sensori parcheggio posteriori, alzacristalli elettrici post., sedili in pelle parziale con regolazione lombare sedile guida e passeggero e sedile passeggero regolabile 4 vie, traffic sign recognition, driver alert, abbaglianti automatici, cluster TFT a colori 4,2 pollici. Da 262 euro/mese.

