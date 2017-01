Volge finalmente al bello il barometro del mercato immobiliare? Gli agenti immobiliari Tecnocasa del Meratese e del Casatese per quanto soddisfatti, mantengono i piedi ben saldi per terra, sapendo che quello appena cominciato sarà un anno importante e delicato per l’intero comparto.

«Confermo - spiega Antonio Roseto che incontriamo nell’agenzia Tecnocasa di Missaglia di cui è titolare - ll mercato immobiliare ha subito una nuova ondata di interesse, le banche hanno ricominciato a dare i mutui e le agevolazioni fiscali per l’acquisto e per le ristrutturazioni hanno invogliato in molti a rimettere mano al portafoglio per tornare a investire nel mattone».

Perché, allora non festeggiare la ripresa?

«Perché un’interpretazione più approfondita rivela che il settore resta lontano dallo stato di salute ottimale. Come dicevamo il numero di compravendite, sia a livello nazionale che a livello locale, è aumentato sensibilmente rispetto al 2015, ma se il mercato fosse realmente in “ripresa”, dovrebbero aumentare anche i prezzi. Invece questi continuano a calare: l’hanno fatto nel 2016 con un calo, di circa il 2% (ma il dato è ancora da ufficializzare) e anche per il 2017, in media, si prevede un’ulteriore discesa dell’1%. Questo perché siamo, come direbbero gli economisti, in eccesso di offerta. Un eccesso che ostacola la ripresa degli investimenti in nuove costruzioni».

Neanche il rinnovato slancio ne concedere mutui da parte degli istituti i credito invoglia all’ottimismo?

«Anche in questo caso, i numeri sono da leggere con attenzione. Difatti la ripresa dei mutui è falsata dal dato delle surroghe, cioè dallo spostamento del vecchio mutuo presso una banca che offre tassi migliori. La caduta dei rendimenti sui titoli di Stato ha fatto sì che le banche trovino più profittevole riprendere l’attività tradizionale dei prestiti riducendo il sempre meno vantaggioso trading sui bond. L’offerta bancaria è in miglioramento, quindi, si riducono gli spread sui mutui destinati alla prima abitazione e con minore percentuale di intervento sul valore dell’immobile.

Le politiche di erogazione rimangono prudenziali anche se alcuni Istituti di Credito si sono spinti a promuovere mutui fino al 100% di intervento e con durata fino a 40 anni.

L’acquisto è, come logico aspettarsi, la motivazione principale per la quale si sottoscrive un mutuo e rappresenta oltre l’80% del totale delle richieste, mentre chi opta per la sostituzione o la surroga incide per poco più del 10%.

Un altro interessante dato è che fino a poco tempo fa i mutui occupavano meno del 40% delle compravendite, quindi oltre il 60% delle case veniva acquistato senza ricorrere al debito,mentre oggi la quota di mutui sul totale degli acquisti ha superato il 55%. La crisi si è fatta sentire: negli ultimi 8 anni l’Italia ha perso 10 punti di Pil reale. In seguito a questo fatto è cresciuta la quota di chi per comprare casa non ha alternative al mutuo».

A suo giudizio quale meccanismo ha contribuito più di altri a innescare la ripresa del 2016?

«Al mercato immobiliare hanno giovato le agevolazioni fiscali sull’ acquisto della prima casa introdotte dal governo». In cosa consistono?

«Da gennaio 2016 l’acquirente ha la possibilità di acquistare la prima casa con le agevolazioni, pur essendo ancora in possesso della propria vecchia abitazione sempre comprata in regime agevolato. Sostanzialmente per accedere alle agevolazioni prima casa occorre orientarsi su un immobile che non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Tre i requisiti necessari da parte dell’acquirente. Il primo riguarda l’ubicazione dell’immobile che deve trovarsi nel comune di residenza o in quello in cui l’acquirente si stabilirà entro 18 mesi dall’acquisto. L’immobile potrà anche trovarsi nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività professionale, o, se si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel comune in cui il soggetto da cui dipende ha sede o esercita l’attività.

C’è infine il caso del soggetto emigrato all’estero: se vorrà usufruire delle agevolazioni (a meno che non sia un militare o un poliziotto per i quali sono previsti casi particolari), dovrà acquistare l’immobile in una località del territorio nazionale.

Il secondo requisito per poter accedere ai benefici, riguarda il non possesso di altre abitazioni indicando espressamente questa circostanza nell’atto di acquisto. Più in particolare il contribuente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Terzo e ultimo requisito è quello di non essere titolari neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.

Dal primo gennaio 2016, in ogni caso, è possibile concludere l’acquisto sfruttando le agevolazioni prima casa impegnandosi a vendere l’eventuale abitazione esistente entro un anno dall’acquisto di quella nuova».

Visto che sono state tanto utili, le agevolazioni saranno in vigore anche nel 2017?

«Certo. Anche quest’anno saranno previste agevolazioni statali per chi vorrà ristrutturare la propria abitazione (50%), fare dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica (65%), e acquistare mobili e grandi elettrodomestici (50%). I bonus fanno parte della legge di stabilità approvata l’11 dicembre 2016, che prevede anche delle detrazioni fiscali per chi deciderà di intraprendere interventi antisismici per la propria abitazione. Infatti, Il terremoto che ha colpito nell'agosto del 2016 il Centro Italia ha messo in evidenza ancora una volta la necessità di mettere in sicurezza gran parte degli edifici che sorgono in zone sismiche. Per questa ragione, anche nel 2017 saranno previste delle detrazioni che arriveranno fino all’85% in caso di miglioramenti considerevoli della classe di rischio.

