Venerdì 26 maggio giornata importante per gli architetti di tutta Italia che hanno scelto di aderire all’iniziativa «Gli architetti aprono i loro studi al pubblico», lanciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti.

«E’ stata una bella idea, nata con l’obiettivo di avvicinare la nostra figura professionale e l’architettura ai cittadini - spiegano gli architetti Michele Magni e Daniela Mauri dello Studio Architetti Associati Magni Mauri - Dalle 17.30 alle 22, nella nostra sede sono arrivate poco meno di cento persone». Tutte hanno potuto toccare con mano la realtà quotidiana di uno studio di architettura ammirandone gli ambienti (l’area computer per la progettazione e la biblioteca, ovvero le due «culle» di ogni idea progettuale, ndr) e visionando immagini e filmati. Attraverso questi ultimi i professionisti hanno potuto raccontare le principali realizzazioni portate a termine in 18 anni di carriera e presentare i cantieri di prossima realizzazione tra cui spiccano otto ville unifamiliari a Missaglia, due palazzine residenziali a Casatenovo e Rovagnate, nonché la nuova Piazza e il Sagrato a Rogoredo di Casatenovo.

«Dalla nostra viva voce e da quelle dell’architetto Paolo Crippa e del geometra Francesco Brambilla abbiamo poi raccontato la nostra giornata tipo cercando di sottolineare da un lato l’importanza e il fascino creativo di ogni progetto, dall’altro quella della Direzione lavori in cantiere attraverso cui riusciamo a trasformare le idee disegnate su carta in concreta realtà, adattandole naturalmente ad eventuali esigenze riscontrate in loco o alle mutate richieste della committenza». A far da cornice all’evento un gradevole sottofondo musicale e un goloso buffet.

«La nostra impressione è che i visitatori siano stati molto interessati - hanno concluso i due architetti - Riteniamo che sia stata un’iniziativa interessante degna di essere replicata anche in futuro».

Lo Studio Associato degli Architetti Magni Michele e Daniela Magni è a Missagliola in piazzetta Le Mimose 5.

Info: tel. 039.9200523.

info@architetti-magnimauri.it

