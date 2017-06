(bgf) Tutti vorrebbero una casa particolare, non banale, magari personalizzata... Ma le sei costruzioni qui di fianco forse vanno un po’ al di fuori della norma. Sono ad ogni buon conto le sei case più «strane» del mondo per motivi differenti: architettura, posizione, materiali, costi, creatività. Eccole dunque.

1) Casa «brutale» sul Mar Egeo, in Grecia. In un incavo naturale è stata incassata l’ampia abitazione in cemento armato e vetro, con piscina sopra e vista panoramica sull’infinito. Unico problema: gli approvvigionamenti e la luce non schermata.

2) Crooked-house a Sobot in Polonia; forse l’architetto... aveva brindato un po’ troppo prima del progetto definitivo?

3) Kayak-house sul fiume Drina, in Serbia; costruita da tre amici nel loro tempo libero è un vero miracolo dell’equilibrio statico e può essere raggiunta solo in canoa.

4) Il palazzo dirigenziale dell’azienda Longaberger in Ohio (Usa) che fabbrica borse e cestini in paglia intrecciata.

5) Casa di pietra nei dintorni di Guimaraes, in Portogallo; una casa «incastrata» fra due enormi rocce e modellata sulle forme dei sassi confinanti. Davvero suggestiva.

6) Casa degli Orsi in Pennsylvania (Usa) costruita su una cascatella naturale e sulla roccia che formava il torrente, è una villa da nababbi in un posto da sogno.

Non è dato sapere i costi per costruire queste abitazioni, ma di sicuro il prezzo non è il dettaglio più importante.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale