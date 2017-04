E’ confermato e prorogato a tutto il 2017 il “Fondo di garanzia” per la prima casa e le agevolazioni per i mutui destinate agli under 35. Sia giovani coppie che single con contratti atipici potranno usufruire di una garanzia statale del 50% presso le banche aderenti al progetto. Tale garanzia riguarderà solo la quota capitale del prestito sottoscritto purché il suo valore non superi i 250 mila euro. Per fruire degli incentivi previsti è necessario che l’immobile non rientri nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” cioè A8, A9 e A1 e si trovi nello stesso Comune in cui il beneficiario delle agevolazioni stabilirà la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Spettano comunque le agevolazioni anche se l’immobile si trova in un Comune diverso da quello ove si risiede purché l’acquirente lì svolga una qualche attività, anche di studio o volontariato, oppure se l’acquirente è stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro e nel Comune ha sede l’attività o l’azienda per cui lavora. O ancora se è un cittadino italiano che si è trasferito all’estero.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale