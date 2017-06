(bgf) E’ possibile spendere zero euro per il riscaldamento, l’acqua calda e l’approvvigionamento di casa? La risposta è sì. In media una famiglia di 4 persone in una casa singola di 160 m² spende 700 euro/anno per la luce e 2.200 per il metano (totale quindi 2.900 euro/anno). Il primo passo da fare è sostituire tutto quello che va a metano con l’energia elettrica e quindi: installare un «boiler» come scaldabagno, cambiare i fornelli con piano cottura elettrico, installare sul tetto i pannelli solari e un sistema per l’accumulo di energia fotovoltaica. L’acqua calda prodotta dai pannelli solari sostituisce la pompa di calore nei periodi più caldi e la va ad integrare nelle stagioni fredde, riducendo i tempi di accensione e facendo così risparmiare ulteriormente sulla bolletta energetica. Sul solare termico è poi previsto uno sgravio fiscale del 55% in 10 anni, che abbassa ancora i costi d’acquisto. Con la pompa di calore e il solare termico abbiamo convertito i consumi del metano in consumi elettrici, abbassando i costi per riscaldamento e acqua calda sanitaria. Con il fotovoltaico e l’impianto di accumulo energia non consumata (una specie di grande «pila» per intendersi), i costi di installazione vengono ammortizzati in 5 anni: da lì in avanti si spende, appunto, zero. Da rimarcare solo un ultimo dettaglio: i materiali usati non devono essere scelti «al risparmio» perché la loro sostituzione causa usura risulterebbe costosa. Meglio spendere un pochino di più all’inizio piuttosto che dover intervenire dopo magari tre o quattro anni dall’installazione.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale