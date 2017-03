Ci sono diverse buone ragioni per scegliere di acquistare uno degli appartamenti ancora in vendita alle Residenze di Imbersago.

La prima, senza dubbio, riguarda la qualità dell'abitare perché le Residenze di Imbersago sono certificate in classe A di efficienza energetica: gli ambienti sono più confortevoli e accoglienti grazie ad accorgimenti quali la ventilazione meccanica forzata e il riscaldamento a pavimento. Il rispetto ambientale, inoltre, è ai massimi livelli per effetto delle ridotte emissioni in atmosfera grazie all'utilizzo delle fonti rinnovabili alle quali si è deciso di ricorrere per produrre calore.

Una seconda buona ragione per scegliere di trasferirsi alle Residenze è quella del consistente risparmio energetico di cui ogni proprietario si potrà avvantaggiare. Proprio lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, infatti, grazie alle innovative tecnologie che sono state utilizzate dal costruttore, permetterà di ridurre ai minimi termini la bolletta energetica. I pannelli solari termici sul tetto, per esempio, danno una grossa mano nella produzione di acqua calda sanitaria e per l'impianto di riscaldamento, mentre la contabilizzazione separata del calore garantisce la possibilità a ogni proprietario di pagare effettivamente solo il riscaldamento che effettivamente consuma.

Tutti questi accorgimenti, inoltre, fanno in modo che il valore complessivo degli immobili all’interno delle Residenze si rivaluti nel tempo molto più velocemente di quanto non accada al patrimonio edilizio esistente sullo stesso territorio.

C'è poi da dire che la nuova realizzazione in vendita presso gli uffici Gabetti di Merate è letteralmente incastonata nel verde della Valle dell'Adda. Si trova, infatti, poca distanza dal fiume che vide Leonardo Da Vinci aggirarsi pensoso alla ricerca dello sfondo dove ambientare la celebre Vergine delle Rocce ed è circondata dai parchi di celebri ville: Villa Moratti, Villa Castelbarco e Villa Mombello, ovvero dimore storiche immerse in un milione di metri quadrati di verde e natura invidiate alla Brianza da tutto il mondo.

Infine un cenno alla convenienza economica: per poter abitare fin da ora nelle Residenze, infatti, basta versare un acconto da 5000 euro subito, quindi pagare una rata da 500 euro fino al 31 dicembre 2018 e, infine, versare il saldo (con detratte le quote mensili e l’acconto versati fino a quel momento) solo al rogito che sarà effettuato a partire dalla stessa data. Tra l'altro, è possibile l’accollo del mutuo esistente a condizioni agevolate. Tutte le somme versate, infine, sono garantite dalla fideiussione bancaria UBI Banca che mette al riparo i clienti da eventuali brutte sorprese.

«Che dire - spiega Bruno Benatti di Gabetti Merate - Un'occasione così non deve sfuggire: dato il periodo, se per festeggiare il papà volete sorprenderlo con regalo simbolico, segnalategli questa opportunità. In ufficio siamo a disposizione per ogni informazione!».

