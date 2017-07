C’è aria di novità da Merate Auto, la concessionaria Ford del meratese che proprio in questi giorni sta portando a termine un profondo face-lifting con l’obiettivo di rendere più accoglienti gli spazi dello show-room e quelli di vendita.

«I dati parlano di una netta ripresa del settore auto - spiega Massimo Borda, titolare - Per dare un’ulteriore spinta alle compravendite e all’ottima fama di cui già gode il marchio Ford sul nostro territorio, abbiamo deciso di rinnovare il salone rendendolo ancora più accogliente e confortevole di quanto già non fosse. Il nuovo impianto di climatizzazione e i nuovi spazi riservati alle vendite sono pensati per rendere più gratificante l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti che scegliendo Ford fanno il proprio ingresso in un mondo caratterizzato, oltreché da modelli per ogni esigenza (utilitarie, berline, SUV e monovolume), anche da servizi esclusivi e all’avanguardia. Tra questi ricordo Idea Ford, ovvero quella formula di acquisto che prevede per il cliente la possibilità di cambiare auto ogni due anni pagandone complessivamente solo la metà del prezzo di listino. Quella che negli anni Sessanta sembrava una follia tutta americana è diventata oggi una pietra miliare nei settori vendita e marketing di tutti i principali brand automobilistici».

Borda spiega che gli sforzi fatti dalla casa madre devono essere sostenuti con adeguati investimenti dalle concessionarie: «Il cliente - dice - da noi deve sentirsi come a casa, decidendo l’acquisto della propria vettura in tutta serenità, supportato naturalmente dalla competenza del nostro staff, sempre a disposizione sia per la scelta del modello, sia per quella degli allestimenti, delle eventuali personalizzazioni e, all’occorrenza, dei servizi di finanziamento».

Ma da Merate Auto le sorprese non finiscono qui.

«Assolutamente no - riprende il titolare - l’ultima novità, per esempio, è già esposta da qualche tempo nel nostro rinnovato show-room: in anteprima mondiale, infatti, stiamo presentando la nuova Ford Fiesta».

Merate Auto diventa dunque una scintillante vetrina sulla quale tutti gli appassionati di motori possono affacciarsi per ammirare una delle più attese novità del 2017 nel segmento B (quello delle «small car») .

Infine due parole sullo staff: «Venditori, impiegati amministrativi e meccanici sono indispensabili per l’attività di Merate Auto. Particolarmente lo staff tecnico è sempre a disposizione della clientela sia per tagliandi, sia per gli interventi di riparazione. La disponibilità e la competenza del team permette di affrontare e superare con successo ogni esigenza restituendo alla clientela vetture sempre in grado di garantire diverse migliaia di chilometri in tutta sicurezza».

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale