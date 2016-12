Quasi vent’anni di servizio ma ancora tanto entusiasmo e voglia di rinnovarsi: Speedy il Lavalampo è ormai un punto di riferimento nel settore.

Si tratta di una lavanderia tradizionale, capace però di puntare forte sulla rapidità del servizio, miscelando sapientemente velocità e qualità: «L’esperienza pluridecennale dei nostri artigiani nei metodi di trattamento tradizionali e nella stiratura a mano dei capi ci consente di offrire ai clienti un servizio eccellente, pratico, semplice e altamente professionale - spiegano i titolari - il valore del tempo e dei bisogni della clientela, unita all’attenzione ai dettagli, sono al centro del nostro interesse, per creare uno stile unico e impeccabile».

Sono tantissimi i servizi offerti da Speedy il Lavalampo, utilizzando sia il lavaggio a secco che ad acqua secondo le norme vigenti in materia di sicurezza ecologica: l’ultimo introdotto è quello riguardante presa e consegna della merce a domicilio.

Significa che con una telefonata sarà possibile far venire i professionisti dell’attività in questione a casa vostra, consegnare loro ciò che volete lavare e attendere comodamente il loro ritorno con il tutto lavato e stirato nel tempo più breve possibile. E con una spesa superiore ai 25 euro il servizio di presa e consegna è gratuito, semplicemente telefonando al 388.6299445, anche tramite WhatsApp.

Un’altra novità è stata introdotta proprio a partire da oggi: lavaggio e stiratura di una camicia sono possibili spendendo 2,70 euro (anziché 3,30 euro) ed è garantito anche in questo caso il servizio completo in massimo ventiquattro ore.

Non finisce qui: volete lavare divani, tende e tappeti ma non avete voglia di perdere tempo a sfoderarli, toglierle o arrotolarli? Nessun problema, ci pensa Speedy il Lavalampo a recarsi nelle abitazioni delle persone e ad occuparsi di tutto ciò, portando via quello che c’è da lavare in lavanderia e ricomponendo il tutto nel tempo più rapido possibile.

C’è poi chi una volta terminato l’inverno cerca spazio nel proprio armadio: anche in questo caso la realtà di Merate non vi deluderà, dato che garantisce il sottovuoto per i piumoni ed è compreso nel prezzo del lavaggio.

Ormai non è più una novità ma una grande certezza: si tratta del servizio sms, inviato in tempo reale ai clienti una volta che il bucato sarà pronto.

Per completare il quadro va aggiunto che l’attività saprà trattare con la massima efficacia anche i vostri capi in pelle, nabuk, renna, pelliccia o montone.

Speedy il Lavalampo si trova all’interno del centro commerciale Auchan di via Bergamo, lato Brico, dove è disponibile un ampio parcheggio. La lavanderia è contattabile allo 039.9285472(telefono e fax).

