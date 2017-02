Con il Decreto fiscale 193/2016 è stata introdotta la «la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016», più comunemente detta «rottamazione cartelle», che prevede l’estinzione di debiti tributari risparmiando su sanzioni e parte degli interessi presentando apposita istanza entro il 31 marzo 2017.

I soggetti beneficiari sono:

• debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 03/01/2000 ed il 31/12/2016;

• debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;

• debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016.

Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016.

La rottamazione riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore.

Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie:

• risorse comunitarie come dazi e accise;

• l’iva all’importazione;

• le somme percepite per aiuti di Stato;

• i crediti da condanna della Corte dei Conti;

• le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.

Il procedimento inizia la presentazione della domanda all’Agente della Riscossione (MODELLO DA1), con cui si indica la volontà di pagare ratealmente e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

Una volta presentata la domanda, Equitalia non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

Infine, le rate relative ai piani di dilazione dei ruoli già in essere sono sospese dall’1 gennaio 2017 al termine per il pagamento della totalità delle somme o della prima rata. Entro il 31 maggio 2017, Equitalia comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse. Non è quindi prevista l’autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente. Le rate possono essere al massimo cinque, l’ultima delle quali va versata nel mese di settembre 2018.

Le modalità di pagamento concesse saranno tre:

• i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia;

• domiciliazione bancaria;

• direttamente allo sportello Equitalia.

Se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo, la procedura si perfeziona. In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora. Pertanto, l’invio della domanda deve avvenire solo se si è ragionevolmente consci di poter onorare tutte le rate entro i termini. Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento).

Per la predisposizione e invio dell’istanza o per una consulenza in merito lo Studio Danza è a Vostra disposizione previo appuntamento chiamando al numero 039.9281250.

