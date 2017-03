Forniture edili è uno dei punti di riferimento più noti nella provincia di Bergamo e Lecco nell'ambito della distribuzione all'ingrosso per le imprese e al dettaglio di prodotti per l'edilizia, nonché di tutto ciò che necessita per la costruzione o la ristrutturazione di una casa e i suoi complementi.

L'attività, storica sul territorio dell'isola bergamasca, non solo propone isolanti termoacustici, coperture, antifortunistica, legname, pavimentazioni esterne, porte per interni, porte tagliafuoco, finestre per mansarda e controtelai, ma offre anche un servizio a 360 gradi, che spazia dal sopralluogo alla consulenza tecnica per arrivare fino alla consegna dei materiali con camion gru.

In più, ulteriore servizio sempre molto apprezzato e in crescita è quello del noleggio di macchine e attrezzi edili: la clientela, infatti, ha a disposizione un consistente parco macchine di gru a torre,macchine movimento terra, piattaforme di sollevamento, manitou e molto altro sempre in perfetta efficienza e pronto all'uso.

Sempre attenta alle richieste che arrivano dai clienti, inoltre, Forniture Edili si è attrezzata per il ritiro e lo smaltimento di materiali derivanti da demolizioni nel rispetto delle normative in materia.

Organizzata per reparti, con responsabili formati che seguono la vendita e consigliano il cliente nella scelta dei prodotti in base alle diverse esigenze, l'azienda garantisce la consulenza dei propri esperti: un fattore importante che il cliente apprezza e permette alla realtà di Villa d’Adda di distinguersi dalla grande distribuzione.

Specializzata ormai da tempo nella realizzazione di impianti di riscaldamento che utilizzano la legna o il pellets come combustibile, Forniture Edili propone termocamini ad aria (con le canalizzazioni) o ad acqua (abbinabili a pannelli solari

Termici che producono anche l'acqua sanitaria) e beneficiano della detrazione fiscale perché caratterizzati da basse emissioni.

Un occhio di riquardo va anche al privato. Ormai da tempo sono stati dedicati reparti per tutta la famiglia, dai giochi per

bambini ai casalinghi per le massaie, fino all'abbigliamento sportivo. Nell'area esterna, inoltre, si trova una vasta esposizione di prodotti per rendere più piacevole il giardino, dalle fontane ai barbecue, alle pavimentazioni.

In 40 anni di attività Forniture Edili è notevolmente cresciuta. A dimostrarlo, oltre ai fatti realizzati fino a oggi, ci sono anche gli ambiziosi programmi di espanzsone che portati a termine nel corso degli anni.

Nel 1998 costruzione palazzina uffici c/esposizione

Nel 2002 realizzazione nuova esposizione di oltre 1000 mq, disposta su due piani. Al piano terra un ampio brico professionale che offre un vasto assortimento di attrezzi da lavoro e accessori, articoli per l'antifortunistica, idropulitrici, strumenti di precisione, abbigliamento sportivo, scarpe per uomo, donna, bambino e articoli casalinghi; al piano superiore una grande esposizione di stufe e caminetti delle migliori marche.

Nel 2003 Forniture Edili ha inoltre fatto il proprio ingresso sul mercato di Lecco aprendo un punto vendita a Calco (con un ampio reparto di ferramenta all'interno della struttura).

Grazie all'andamento positivo del mercato e alle richieste dei clienti, nel 2005 la proposta di servizi si è ampliata ulteriormente con la creazione di una nuova società: la Fer Adda srl che, tramite macchinari di ultima generazione, staffatrici, piegaferro, carro taglio, lavora il tondino per cemento armato facendo affidamento su personale specializzato.

Nell'arco della propria attività Fer Adda srl, oltre a impegnarsi per il rigoroso rispetto delle norme e leggi vigenti, ha ottenuto nell'ottobre del 2008 la certificazione iso 9001 grazie alla quale gestisce un sistema documentale che garantisce un'efficace ed efficiente rintracciabilità del sistema.

Nel 2009 Forniture Edili progetta un ampliamento alla struttura costruita nel 2002, e sfidando la crisi termina con grande soddisfazione l'immobile disposto sempre su due piani.

Al piano inferiore sono stati creati un reparto adibito a casalinghi e ampliata la ferramenta creando un area riservata per il colorificio con tintometro, mentre al piano superiore è stato creato il nuvo showroom d serramenti. Dal 2012 aperto un nuovo reparto specializzato nel pet , cibo e accessori per animali, cani-gatti- pesci- rurali – uccelli.

Oggi Forniture Edili offre innumerevoli servizi alla clientela. Eccone alcuni che si affiancano all'introduzione della vendita e smaltimento di cartongesso.

• Ritiro macerie con scarrabile

• Noleggi: dalle piccole attrezzature ai grandi escavatori

• Consegne con gru da 30mt

• Posa in opera di pavimentazioni esterne

• Preventivi gratuiti

• Finanziamenti a tasso 0

• installazione canne fumarie con dichiarazioni di conformità

• Corsi di formazione e aggiormaneti

• Assistenza post- vendita

