Lo showroom dell'azienda di Bulciago resterà aperto tutto il mese, presentando le novità delle migliori marche nord europee



Le stufe a legna o i camini si acquistano ad agosto. Potrebbe sembrare un controsenso, viste le alte temperature estive ma si tratta del mese migliore per fare la propria scelta in vista dell'inverno. E Proserpio Design di Bulciago, azienda leader sul territorio nella realizzazione e vendita di impianti, camini e stufe a legna e pellet, resterà aperto tutto agosto. "Siamo in bassa stagione e per questo il cliente può trovare prezzi pre-stagionali, è il momento più giusto per iniziare a prepararsi al periodo freddo, per non farsi trovare impreparati - ha spiegato Federico Proserpio, responsabile tecnico - inoltre presenteremo le ultime novità con le migliori marche di stufe a legna provenienti dal Nord Europa".



Il top a livello europeo

Da Proserpio Design sarà dunque possibile trovare i migliori marchi del settore delle stufe a legna. Si tratta di macchine non soltanto molto performanti ma anche particolarmente curate dal punto di vista estetico. Inoltre sono completamente naturali. Un discorso di risparmio è fatto anche per l'acquisto di legna e pellet. Si possono infatti trovare prezzi più bassi rispetto alla media invernale: "È il momento migliore dell'anno per fare una scorta di materiale".



Perché le stufe a legna?

Nelle ultime settimane Proserpio Design ha modernizzato lo showroom, portando una ventata d'aria fresca all'attività: "Nell'esposizione è possibile toccare con mano, capire quali sono i vantaggi delle stufe a legna. Si abbattono i costi di gestione, il riscaldamento costa meno rispetto al gas e si ha il piacere di avere una bella fiamma, un calore completamente diverso". E l'investimento iniziale per l'acquisto si ammortizza velocemente.



Informazioni utili

Il responsabile tecnico Federico Proserpio è a disposizione per sopralluoghi gratuiti e senza impegno per dare i migliori consigli. Perciò è possibile chiamare lo 031.861937 o scrivere a info@proserpiodesign.it. Consultare inoltre il sito www.proserpiodesign.it, la pagina Facebook "Proserpio Design stufe camini legna pellet gas". La sede si trova a Bulciago, in via Briantea 5.



Informazione pubblicitaria

Proserpio Design







Proserpio Design

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale