Valentina e Danijel di Jean-Claude Biguine, parrucchiere in via Vittorio Emanuele, presentano gli innovativi contenuti stilistici delle collezioni primavera/estate 2017 messe a punto dallo stilista francese per la donna, il make-up e l’uomo.

«La proposta per lei si chiama Pillow Collection #NiceEnergy - spiegano i due - Propone una donna romantica, con un ritorno all'aspetto più fanciullesco che le appartiene. Ritroviamo nella collezione note profonde di freschezza ed eleganza. Una ricerca verso qualcosa di più naturale. La donna Biguine, è una donna contemporanea, dalla vita molto ricca di situazioni, che desidera un look glam ma più spontaneo, capace di rappresentare la sua natura poliedrica e adattabile. Questa collezione vede anche il ritorno delle mechès, quelle che partono dalle radici dei capelli. Sono di varie dimensioni e devono essere sapientemente mixate a balayage dando così un effetto di ultratendenza a tutto l’insieme.

Per i tagli, già da qualche stagione le mezze lunghezze fanno tendenza e si confermano, scontrandosi con la realtà dei capelli lunghi. Da oggi anche i corti riprendono i loro spazi! Comun denominatore nelle linee di questa stagione, da una parte è l'effetto piuma che dà movimento ed esprime una forte energia, e dall'altra è l'effetto wild, selvaggio e volutamente un po’ scompigliato, ma attenzione: ogni ciocca deve essere calibrata, volutamente posizionata nel taglio e nel finish!».

Per i due hair-styler anche il make-up merita attenzione: «La Pillow Collection Trucco è caratterizzata da occhi anni 70' con ciglia ed eyliner molto carichi, bocche lineari con effetto mat, opaco, che ricordano quello di intramontabili icone.

Questa stagione è caratterizzata da una vera e propria varietà di colori: tra tutti spiccano il blu e il verde, che ritroviamo soprattutto negli ombretti, abbinati a rossetto nude e mascara nero.

Un'altra tendenza è il color pesca e salmone, che ritroviamo molto nei blush nei rossetti, ombretti e smalti. Infine ecco l'intramontabile rosso che si accende di note vivaci». Chiudiamo la rassegna con le proposte per lui: «E’ un uomo con un deciso richiamo agli anni 90, con un certo modo di portare il ciuffo come allora. Si confermano alcuni trend forti per questa primavera estate: i capelli mossi e l'effetto bagnato. Bisognerà dare maggiore risalto ai ricci e al volume che regalano i capelli mossi. Non mancheranno gli accessori, in primo piano il capello ma anche il ciuffo che copre la fronte.

Parigino, Indiano o Gipsy la collezione #NiceEnergy per lui è caratterizzata da linee di taglio con tripla personalità. Grazie ad energici cambi di styling i capelli si adeguano alle esigenze quotidiane e all'estro della persona».

Via V. Emanuele, 46/C

Vimercate - Tel. 039 9713524

