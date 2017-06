BaccoVino promette di diventare presto il punto di riferimento a Usmate Velate per quanto riguarda l'arte del «Bere bene». «Abbiamo aperto sabato 17 giugno - spiega Moreno Sironi, titolare del nuovo negozio di via Cavour 28 - Subito è cominciato un buon via vai di clientela e questo ci ha riempito di soddisfazione: niente male come inizio!».

Sironi spiega che BaccoVino non è solo un negozio specializzato nella vendita di vino sfuso: «In realtà questa è solo una parte del nostro lavoro - spiega - Accanto al vino sfuso proveniente da una cantina veneta e da un'altra dell'Oltrepò, infatti, abbiamo anche una ricca scelta di bottiglie accuratamente selezionate perfette per chi cerca un regalo speciale o un prodotto di livello da offrire agli ospiti a cena».

«Qualunque sia la scelta - spiega il titolare - per noi il principio ispiratore è sempre quello della qualità. Ricco l'assortimento di vini sfusi, con sei frizzanti e nove fermi tra bianchi, rossi e rosati: chi lo desidera può riempire contenitori propri, ma qualora a casa non se ne abbiano, questi ultimi possono essere acquistati direttamente in negozio. Ne abbiamo di diversa dimensione e, naturalmente, riutilizzabili». I servizi di BaccoVino sono destinati ad arricchirsi ulteriormente nel tempo: «La prossima novità - conclude il responsabile - sarà introdotta dal 6 luglio quando, approfittando degli ampi spazi a disposizione nel punto vendita, daremo il via al servizio degli aperitivi, dalle ore 18 alle 21. Calici e taglieri con affettati e specialità tipiche saranno preparati al momento e serviti direttamente al tavolo. Gradevole alternativa, per chi non gradisce il vino, è rappresentata da due varietà di birra artigianale e da un analcolico di un'azienda specializzata nella produzione di bibite naturali. Infine, resta da aggiungere solamente che, accanto al vino, vendiamo anche il miele di Montevecchia». BaccoVino aspetta tutti coloro che vorranno gustare un buon aperitivo all'AperiNight in calendario per sabato 1° luglio quando a Usmate andrà in scena la notte bianca.

Via Cavour 28

Usmate Velate

tel. 375.5517792

Orari: mattina: da martedì a sabato, 9-12.30. Pomeriggio: martedì, mercoledì 16-19.30; giovedì, venerdì e sabato, 16-21. Chiuso domenica e lunedì.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale