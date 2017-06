MERATE (afm)Anche quest’anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello anno 2017 riferita ai redditi 2016 e mi sembra corretto indicare le principali scadenze connesse.

Innanzitutto, da 2017 c’è un’importante novità: il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) ha previsto, a partire da quest’anno, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, «a regime», assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento del termine di versamento dal 16 al 30 giugno si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dall’auto - liquidazione dei redditi eseguita nei modelli di dichiarazione dei redditi. In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.

Nella tabella qui sopra si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti. I versamenti d’imposta dovranno essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

