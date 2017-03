Domenica inaugurale all'insegna dei laboratori e dell'allegria nella nuova sede del Laboratorio Artistico Jean Baptiste di via Del Centenario: «E' stata una giornata bellissima e molto intensa - spiega Giovanni Battista Bernocco - Fin dalle 10 del mattino hanno cominciato ad affluire persone: adulti e bambini si sono divertiti un mondo, con il nostro supporto, a creare candele, profumi personalizzati, ghirlande di sapone e oggetti in terracotta lavorando al tornio. A tutti coloro che hanno scelto di trascorrere un po' di tempo insieme a noi va il nostro più sentito ringraziamento». Da oggi, martedì, l'attività del Laboratorio riprende a pieno ritmo: «E riprendono anche i corsi - spiega il titolare - Le iscrizioni sono già molto numerose e questo ci permetterà di attuare tutto il programma, senza saltare nulla».

Ecco le date, nel dettaglio: si comincia con il corso di sapone che inizierà mercoledì 8 marzo: quattro lezioni dalle 20 alle 22.30. Da venerdì 10 marzo, in orario serale dalle 20 alle 22.30, prenderanno il via quattro appuntamenti con il corso di modellazione ceramica. Domenica 12 marzo avrà inizio il corso d'affresco dalle ore 10 alle 18. Il corso di candele inizierà lunedì 13 e anche in questo caso consisterà in 4 lezioni che avranno luogo dalle ore 20 alle 22.30. Previsto anche il corso di raku in tre lezioni a partire da sabato 18 marzo (altre lezioni sabato 1 aprile e sabato 8 aprile nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30) e infine i corsi di arteterapia (psicologia del colore e dell'immagine alla scoperta di se stessi) e di disegno (Tenuto da Nicola Aresta). Tutti i corsi, a parte quello seguito da Aresta, sono tenuti da Jean Baptiste.

Per chiudere gli orari della nuova sede: il laboratorio è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 19.

