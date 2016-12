Sabato 19 Dicembre un sound piacevole ed integrante ha invaso il teatro Mary Ward del Collegio Villoresi di Merate, dove Matteo Setti ha inebriato il pubblico con melodie mescolate con originalità e destrezza in stile swing.

Metti un cantante ,classe ’72, che ha alle spalle musical come Notre dame de Paris, Casanova, Amleto ossia Matteo Setti, aggiungi un bassista che ha collaborato ,tra gli altri, con Jerry Lewis, Mirelle Matieu, Liza Minelli ossia Massimo Moriconi, aggiungi un trombonista che ha affiancato anche Enzo Arbore, Paolo Belli, Dirotta su Cuba ossia Federico Tassani, aggiungi una tromba suonata da Luigi Faggi che ha collaborato con Raphael Gualazzi, aggiungi un sassofonista che ha collaborato con importanti orchestre quali “Orchestra del teatro alla Scala”, ed artisti del calibro di Natalie Cole, Lucio Dalla ,ossia Emiliano Rodriguez, aggiungi un batterista che ha affiancato Fabio Concato, Bruce Forman, ecc ecc : Gianluca Nanni, aggiungi un pianista ,compositore, arrangiatore che ha collaborato anche con Ami Steward e Paolo Fresu ossia Stefano Nanni: ed ecco che il risultato non può essere che esplosivo ed il concerto di sabato sera lo è stato senza alcun dubbio.

Matteo con la sua energia, con la sua voce, la sua padronanza del palco ha, per 90 minuti, intrattenuto la platea cantando brani in stile swing: un repertorio che ha spaziato da alcuni classici d’ oltreoceano “New York New York”, “Man’s world”, “Let is snow” ad alcuni classici italiani come “Caruso” di Lucio Dalla “Buonasera (signorina)” di Fred Buscaglione.

Non ci sono state grandi scenografie a supportare la performance: si è puntato tutto sulla qualità delle sonorità e sull’atmosfera di Natale creata brano dopo brano, che il pubblico ha accolto con euforia.

Matteo ha presentato anche il suo ultimo cd, appena registrato a Miami, “The happiest season of all” il cui ricavato verrà devoluto a un progetto di telemedicina sostenuto dalla fondazione Filippo Marazzi (cure mediche in situazioni in cui la distanza dalle strutture sanitarie è un fattore critico).

Il concerto ha regalato ai presenti in sala un’ora e mezza di grande musica, coinvolgendo il pubblico durante tutte le canzoni, tanta, tantissima l’energia sprigionata dalle corde vocali di Matteo Setti e dal suono nitido ed inconfondibile della band.

Matteo è un artista nel vero senso della parola, un grande cantante ed un performer, uno showman dotato di carisma; a chiusura della serata ringrazia il pubblico e lo fa con gli occhi, con il corpo, con la voce, quella voce potente che ne ha decretato il successo “L’accoglienza di stasera è davvero straordinaria. Grazie! E’ stato bello essere di nuovo qui e grazie ai partners che hanno organizzato la serata: Scarpette Rosse, Stilcasa, Alison Travel, Giornale di Merate e Montevolley.”

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale