Oggi incontriamo Antonio Roseto, titolare dell’ufficio Tecnocasa di Missaglia.

Bene, iniziamo col dire che avete cambiato ufficio? Vedo un ufficio completamente nuovo? Questo cosa significa? È anche questo un segnale che c’è la ripresa nel mercato immobiliare e quindi anche voi del settore siete tornati ad investire?

«Che il mercato immobiliare sia in ripresa è ormai assodato. Lo leggiamo e sentiamo dappertutto, telegiornali, giornali, anche i social network… ma non bisogna farsi ingannare e capire bene cosa si intende per “ripresa”. Purtroppo, ed erroneamente, molti di noi quando sentono parlare di ripresa, credono e sperano, che ci si riferisca ad un aumento dei prezzi. Ecco ad oggi non è questo che si intende con la parola ripresa. Quello a cui stiamo assistendo in questo periodo è una forte ripresa della domanda, le richieste di casa, e di conseguenza le compravendite, sono decisamente aumentate se paragonate agli anni dal 2012 al 2015. Questo accade perché molte più persone rispetto a quegli anni ha ricominciato a cercare casa, perché i prezzi sono notevolmente diminuiti rispetto agli anni 2005/2006 e perché i tassi dei mutui sono molto vantaggiosi. Bisogna ammettere che in tutto ciò le banche (alcune forse un po’ costrette) hanno contribuito parecchio».

Pertanto si giunge ad una semplice conclusione: se non ora quando? Quindi tutti a comprar casa?

«Purtroppo non è proprio così. Purtroppo c’è ancora tutta una fascia di clientela che non riesce ad avere accesso al credito, spesso per via dei contratti di lavoro. Però visto che mi fa questa domanda le do una statistica in anteprima...».

Di cosa si tratta?

«Nei primi mesi di quest'anno è riapparso un tipo di cliente di cui, in questi anni, si era persa ogni traccia. L’investitore immobiliare».

Quindi c’è qualcuno che compra casa per investimento?

«Proprio così. Effettivamente noi del settore è un po’ che diciamo che è il momento giusto per gli investitori ma l’incertezza economica ha sempre frenato questo mercato. Non che oggi le cose vadano meglio ma per lo meno c’è un po’ più di stabilità».

Mi scusi la domanda ma chi è l’investitore medio?

«Guardi contrariamente a quanto accadeva nel pre-crisi, dove spesso ci si relazionava solo con imprenditori o pensionati, oggi non è più così semplice identificarli e standardizzarli.

Le faccio un esempio su tutti, proprio ad inizio anno una coppia di trentenni è venuta in ufficio e, testuali parole, mi ha detto “noi abbiamo richiesto un finanziamento di 30.000 euro perché volevamo cambiare la macchina ma poi abbiamo visto quest’inserzione e ci siamo chiesti se non era il caso di usare meglio i nostri soldi”. Morale: i ragazzi vanno sempre in giro con la loro Punto ma hanno acquistato un monolocale a 25.000 euro e che poi hanno subito dopo affittato a 300 euro al mese».

Questo rende l’idea di come le cose stiano cambiando.

È però anche vero che spesso quando si parla di affitti se ne sentono di tutti i colori, lei come risponde al riguardo.

«È vero bisogna stare molto attenti ma qui torniamo alla precedente domanda, quando si parlava di quelle persone che ad oggi non possono avere accesso al credito.

Rispetto agli anni in cui “tutti potevano avere il mutuo” la qualità dell’inquilino è molto aumentata. Oggi in tanti non riescono ad avere un mutuo magari perché hanno un contratto di lavoro non indeterminato oppure perché hanno poca storicità lavorativa e pertanto ripiegano, probabilmente solo per qualche anno, sull’affitto. Un altro inquilino tipo è la giovane coppia. Spesso quando si va a convivere si preferisce attraversare una fase transitoria in affitto per poi, con più serenità, adoperarsi all’acquisto.

Ricordiamo a tutti i lettori che, se avete necessità di vendere, comprare o affittare casa, siamo a vostra disposizione per un eventuale consulenza.

Come detto in apertura ci trovate nel nostro nuovo ufficio in Missaglia Via Merlini n.18».

