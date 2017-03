Vi piacerebbe imparare a orientarvi meglio nel mondo del vino e dell'enologia? Riuscire finalmente a leggere la descrizione di una bottiglia comprendendo a fondo il significato di ogni termine? Apprendere le nozioni di base per definire profumo e sapore di una varietà di vino? Allora il corso che sarà tenuto al Caffè Ideal di Merate da Roberto Bello, presidente dell'Unione Sommeliers, in data da destinarsi (non appena sarà raggiunto un numero congruo di iscrizioni) fa al caso vostro. «Sarà una vera e propria introduzione alla Somellierie - spiega il presidente - Il programma prevede quattro lezioni da due ore ciascuna durante le quali insegnerò agli iscritti i fondamenti del linguaggio tecnico indispensabili per comprendere a fondo un vino e compilarne la scheda, nonché i fondamenti di didattica generale grazie ai quali si apprenderanno le basi per riuscire a individuare e definire le caratteristiche predominanti di una bottiglia. Durante ogni serata avranno luogo due degustazioni».

Roberto Bello è un personaggio molto noto nel mondo dei sommeliers: oltre a essere presidente dell'Unione Sommeliers, infatti, ha anche collaborato con il noto autore e chef Andy Luotto nella realizzazione del libro "Padella Story", nonché con Marco Scaglione, più noto chef del «senza glutine», sempre per la realizzazione di libri. Tiene inoltre corsi presso la prestigiosa scuola alberghiera di Casargo. Durante l'Expo ha anche dato vita ad alcuni eventi di presentazione di vini da dessert da abbinare al cioccolato nel padiglione dell'Icam, fabbrica di cioccolato lecchese, celebre in tutto il mondo. Per informazioni e iscrizioni il Caffè Ideal è a Merate in via Statale 75.

