Giudice di pace, quando rivolgersi a lui?

Diverse sono le sue competenze. Eccole una per una.

• Il Giudice di pace può intervenire per CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI DEL VALORE NON SUPERIORE A € 2.582,28. Si tratta di liti su beni materialmente trasferibili come le merci, gli autoveicoli, i piccoli oggetti oppure che si riferiscono al pagamento di una somma di denaro o alla consegna di una data cosa.

• CAUSE RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI ENTRO IL VALORE DI € 15.493,71. Chi ha avuto la disavventura di incappare in un incidente e si ritrova a doversi confrontare con la compagnia d'assicurazione di chi ritiene responsabile che non paga le spese per la riparazione o quelle mediche affrontate di tasca propria, potrà chiedere al Giudice di Pace la condanna dell'assicurazione e del danneggiante, il risarcimento e, naturalmente, il pagamento delle spese processuali.

• CAUSE PER APPOSIZIONE DI TERMINI Quando i confini sono certi e riconosciuti ci si rivolge al Giudice di Pace per ottenere la collaborazione del vicino a collocare o costruire quelle opere, come ad esempio piccoli scavi, muri o recinzioni, che rendano evidente e riconoscibile la linea di demarcazione.

• CAUSE IN MATERIA D'IMMISSIONI MOLESTE FRA GLI UTILIZZATORI D'IMMOBILI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE Se il fumo proveniente dalla canna fumaria della casa confinante o il suono dello stereo sono eccessivi, o gli animali tenuti dal vicino producono un odore insopportabile, si può presentare richiesta al Giudice di Pace di far cessare o limitare il disturbo. Contemporaneamente è possibile chiedere il risarcimento per i danni subiti.

• CAUSE RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISTANZE DA ALBERI E SIEPI Quando si ritiene che la piantagione eseguita dal vicino sia ad una distanza minore di quella stabilita dalle leggi o da regolamenti comunali, si può chiedere al Giudice di Pace la rimozione delle piante ed il risarcimento dei danni ingiustamente subiti. Se il vicino non collabora, si può chiedere anche di far tagliare i rami che sporgono nella propria proprietà.

• CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E MODALITA' D'USO DEI SERVIZI CONDOMINIALI Sono quelle che hanno ad oggetto il modo più conveniente ed opportuno di esercitare un diritto condominiale oppure quelle in cui si discute sul modo di utilizzare un servizio comune tra i condomini. Per esempio: o il servizio di riscaldamento, l'orario di accensione o spegnimento o la temperatura; o gli impianti comuni dell'acqua o dello scarico; o gli sprechi dell'energia elettrica quando il contatore e comune; o l'uso del cortile condominiale per il lavaggio dell'auto anziché solo per il parcheggio.

• OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ENTRO IL LIMITE DI € 15.493,71. Può capitare di essere multati ingiustamente. Ebbene, se si ritiene che il vigile urbano o la polizia stradale abbiano sbagliato nell’elevare la contravvenzione, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per chiedere che annulli la sanzione.

Bisogna, invece, rivolgersi SEMPRE al Tribunale nel caso che la sanzione riguardi le infrazioni in materia: o urbanistica ed edilizia; o di tutela del lavoro, tributaria e valutaria.

La figura del Giudice di Pace , dunque, è sempre più interpellata dai cittadini quando intendono arrivare in fondo a una causa presto e bene.

