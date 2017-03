Al via la rassegna gastronomica più appetibile per gli amanti della buona tavola e per i ristoratori attenti alle esigenze della loro clientela. In sei puntate, settimana per settimana, dal 7 marzo all’11 aprile, il Giornale di Merate presenterà le migliori offerte sul mercato dei ristoranti. Ma non solo: anche le più dinamiche tavole calde e le pizzerie con il pallino dell’innovazione, in un settore sempre più all’avanguardia, si potranno presentare con le loro offerte migliori.

Il giornale riporta i menu e le presentazioni delle attività ristoratrici, ma la vetrina non si ferma alla carta: c’è anche un sito web dedicato alle rassegne tematiche del gruppo Dmedia, un’apposita pagina Facebook e dei post geo-localizzati per facilitare la ricerca da parte della clientela. Sei menu, quindi, per sei ristoranti che si propongono come i più attenti e ricettivi nel vivace panorama del settore. D’altronde la cucina oggi riscuote sempre maggior successo: basta uno zapping distratto in televisione per rendersi conto di quanto appeal sta riscuotendo oggi questa particolare tipologia di attività. Dai vari bake-off fino ai più competitivi programmi con celebri giurie, è tutto un fiorire di interesse nei confronti della cucina e dei piatti meglio realizzati. Il Giornale di Merate con questa iniziativa si pone in prima fila per assicurare ai propri lettori un prodotto di prima qualità e per offrire agli inserzionisti una vetrina senza eguali. Pronti dunque per questa nuova rassegna gastronomica «Il giro del gusto»: sei menu da scegliere ad un prezzo davvero conveniente tra differenti e impareggiabili proposte. Dai piatti della tradizione a quelli più ricercati e raffinati per innovazione, dalle ricette di terra a quelle marinare ci sarà solo l'imbarazzo della scelta. Pronti, dunque, si parte e... buon appetito!

