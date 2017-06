Ogni razza ha le proprie esigenze: ogni pelo merita un trattamento diverso. E Fido, riconoscente, ringrazia chi lo tratta nel modo migliore, chi utilizza le tecniche più adeguate per farne risaltare lucentezza e qualità. I toelettatori più esperti eseguono la toelettatura con il metodo gentile che consiste nell'educazione cinofila alla toelettatura in abbinamento con la tecnica del Tellington Touch: Una prassi usata per la prima volta da Linda Tellington Jones sui cavalli con l'obiettivo di tranquillizzarli e applicata in seguito anche ai cani con successo.

Il professionista del metodo gentile si serve dei cosiddetti Calming signs: ci si cala nei panni degli amici a quattro zampe adottando il loro linguaggio fatto di espressioni, gesti e movimenti per tranquillizzarli, informandoli del fatto che non si sta facendo nulla di male.

