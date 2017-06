In questo periodo dell'anno il pensiero non corre solo alle vacanze, ma anche al benessere dei piccoli amici a quattro zampe. Le cose a cui pensare sono davvero molte...

Chi sceglie di non portare con sé gli animali in vacanza deve preoccuparsi di lasciarli in buone mani. Se vengono lasciati in casa è fondamentale che un vicino, o comunque una persona di fiducia del proprietario (sempre più diffusa la figura professionale del dog-sitter che si reca quotidianamente a domicilio per accudire gli animali soli in casa), li controlli regolarmente, dia loro acqua e cibo con regolarità, verificando che non soffrano il caldo e che abbiano accesso ai loro spazi abituali. Un consiglio per chi fa soggiornare gli animali in locali in cui è in funzione l'aria condizionata: evitare che il cane o il gatto si posizioni direttamente sotto il bocchettone dell'aria fredda per evitare problemi gastrointestinali. Per quanto riguarda l'acqua l'animale ne deve avere a disposizione tanta e deve essere cambiata spesso.

L'alimentazione d'estate deve rimanere la stessa. Un unico accorgimento: preferire il cibo secco, se l'animale non finisce subito il cibo umido, questo può diventare un ricettacolo di batteri o attirare insetti.

Se, invece, si decide di affidare gli animali a una pensione, per la scelta è buona norma chiedere consiglio al proprio veterinario o al negozio di articoli per animali nel quale ci si serve abitualmente. Di certo sapranno consigliare strutture sicure da ogni punto di vista.

