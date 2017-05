C'è stato un bel via-vai nella nuova sede dello Studio Ferrario - Chinesiologia e Osteopatia inaugurato sabato 27 maggio: «Dalle 14 alle prime ore della sera sono state molte le persone che ci sono venute a trovare - affermano la dottoressa Martina Ferrario e le sue collaboratrici Federica Delfini e Alice Secomandi - Da lunedì 29 siamo operative nei nostri nuovi spazi di via Bergamo 60, che si estendono su una superficie di oltre 290 metri quadrati». Dal precedente studio di via Mons. Colombo alla nuova dimensione di via Bergamo il salto è notevole: «La nostra professionalità aveva bisogno di una struttura più adeguata - dicono le tre professioniste - Qui abbiamo a disposizione tutto ciò che ci serve: due studi dedicati alle valutazioni posturali, osteopatia, massofisioterapia e riflessologia plantare, una sala dedicata ai bambini per le mamme che vogliono usufruire dei nostri servizi ma non hanno nessuno a cui affidare il proprio figlio, e poi un ampio e luminoso open space con gli attrezzi per gli allenamenti personalizzati. Lavoriamo con le macchine pilates ( Reformer, Cadillac, Ladder Barrel), tapis roulant di nuova generazione e bike per il lavoro aerobico, Kinesis Tecnogym e attrezzatura a corpo libero per il lavoro posturale, di tonificazione, potenziamento muscolare e funzionale. Nuovi e dotati di tutti i servizi anche gli spogliatoi… e la sala d’attesa con il wi-fi gratuito per tutti i nostri clienti.

La chinesiologia è la scienza del movimento. Il Chinesiologo utilizza come strumento il movimento in tutte le sue variabili forme per accompagnare il cliente al raggiungimento dei suoi obiettivi: dimagrimento, tonificazione, ginnastica pre-parto, mantenimento post-riabilitazione in seguito a interventi, incidenti o infortuni, ginnastica posturale (lombalgia, cervicalgia, atteggiamenti postulai viziati, ipercifosi, scoliosi). In questo abbiamo un importante supporto e collaborazione con l’ortopedico pediatrico, soprattutto per quanto riguarda le problematiche posturali di bambini e ragazzi. Per ciascuno dei nostri iscritti si prepara una scheda personalizzata con gli esercizi mirati all'obiettivo da centrare. Tutte le sedute sono su appuntamento e sia io che le mie collaboratrici ne curiamo personalmente l'andamento». La dottoressa Ferrario oltre a essere chinesiologa è anche osteopata, Alice Secomandi è chinesiologa, mentre Federica Delfini è massofisioterapista e riflessologa plantare: «L'osteopatia è una medicina complementare che ha numerosi campi di applicazione e che si basa su un approccio valutativo globale del paziente, considerando corpo e persona sempre nel suo insieme. L'osteopata utilizza le mani come strumento attuando diverse tecniche manipolative per prevenire, valutare e trattare molteplici disturbi dell'apparato neuro-muscoloscheletrico, cranio-sacrale e viscerale. Chinesiologia, osteopatia, massofisioterapia e riflessologia plantare sono a disposizione di tutti i nostri pazienti per guidarli verso la propria miglior forma e alla postura più naturale».

Per informazioni, lo Studio Ferrario vi aspetta a Merate, in via Bergamo 60, tel. 039-9152222 o 339.5087118. Fino al 31 luglio sconto del 30% su un trattamento osteopatico e massofisioterapico e una seduta di allenamento personalizzato in omaggio.

Email: studio_mf@ymail.com

www.martinaferrario.org

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale