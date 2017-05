Moorea, atto secondo. Riapre a inizio giugno il bar delle piscine, un vero e proprio chiosco sulla spiaggia... in centro a Merate. Esclusivamente all'aperto, con servizio completo, propone dalla miglior caffetteria all'aperitivo, passando per un servizio di cucina e griglieria di alta qualità: «Il tutto in un'ambientazione esclusiva, su vera sabbia, servito sotto ai gazebo - affermano i responsabili - Proporremo ogni giorno la pausa pranzo con primi piatti, griglieria (hamburger compresi) e insalatone disponibili anche a chi non è cliente della piscina. Due le serate a tema che avremo con cadenza settimanale: la Serata Mediterranea e quella che abbiamo intitolato Bandiera Gialla, la domenica».

Un vero e proprio incontro con la miglior cucina tipica dei paesi più noti che si affacciano sul Mar Mediterraneo: lo chef proporrà piatti sardi, spagnoli, greci e siciliani a rotazione con spettacolo musicale incluso nel prezzo.

Le serate saranno aperte a tutti, non sarà infatti necessario pagare l'ingresso in piscina per potersi accomodare a tavola. Anche l'anno scorso il Moorea ha ospitato serate a tema registrando sempre il tutto esaurito, per questo lo staff consiglia la prenotazione.

La serata inaugurale avrà luogo giovedì 8 giugno.

E' il grande aperitivo della domenica sera che avrà inizio dalle ore 19 e prevede musica con dj, ricco buffet e possibilità di fare il bagno. La serata inaugurale, in questo caso, è prevista per domenica 11 giugno.

Il Moorea sarà aperto anche nelle serate di venerdì e sabato con normale servizio bar a bordo piscina. Il locale tuttavia in queste due sere sarà a disposizione per feste private che ciascuno potrà organizzare con formula personalizzata sia per quanto riguarda il menù, sia per l'intrattenimento, sia, infine, per la possibilità di fare il bagno fino a tardi. E se il tempo sarà brutto? «In caso di pioggia - concludono i responsabili del locale - saremo costretti a chiudere il chiosco e ad annullare le serate». Moorea è in via MMatteotti 18 a Merate. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 329 4164714. Fb: Moorea

