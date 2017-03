MERATE (ces) In un contesto di perdurante crisi economica e di progressivo aumento della povertà ci si imbatte sempre più spesso nel fenomeno del ‘sovraindebitamento’, che è costituito da una «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte», ovvero da una «definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni».

Al riguardo, è bene sapere che nel nostro ordinamento giuridico è in vigore, da qualche anno, la Legge n.3 del 27.01.2012 (così come modificata dal D.L. n. 179/12, convertito dalla L. n. 221/12), la quale, per l’appunto, ha certato di dare risposte alla citata situazione di ‘sovraindebitamento’, mettendo a disposizione del debitore i cosiddetti «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio». Nel concreto, con tale normativa sono state introdotte nel nostro sistema giuridico tre nuove procedure concorsuali riservate a quanti non siano assoggettabili al fallimento, al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis Legge Fallimentare.

In particolare, la disciplina in commento è destinata: i. agli imprenditori commerciali le cui dimensioni, a causa del mancato superamento di tutte le soglie previste dall’art. 1 della Legge Fallimentare, escludono la loro assoggettabilità a fallimento; ii. agli imprenditori agricoli; iii. ai soggetti che svolgono un’attività libero-professionale; iv. ai consumatori.

Quest’ultima categoria di destinatari merita particolare attenzione.

Per ‘consumatore’, infatti, si intende - secondo quanto previsto dal Codice del Consumo - la «persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» ed a tale soggetto viene data la possibilità di accedere a tutte e tre le procedure previste dalla Legge in commento: 1. l’accordo di composizione della crisi; 2. il piano di ristrutturazione dei debiti; 3. il procedimento di liquidazione del patrimonio. Anche l'imprenditore o il libero professionista possono avere la qualifica di ‘consumatore’ e ciò avviene qualora le obbligazioni non adempiute, che abbiano determinato il ‘sovraindebitamento’, non siano collegate in alcun modo all'attività d'impresa o professionale svolta.

Al contrario, la giurisprudenza ha chiarito che - laddove l’indebitamento derivi dalla concessione di fideiussioni rilasciate dal debitore per ottenere l’erogazione di finanziamenti da parte del sistema bancario alla società di cui egli fosse stato socio o legale rappresentante - non vi sarebbe la possibilità di beneficiare della disciplina consumeristica (cosiddetta teoria dell’imprenditore o professionista “di riflesso”: cfr., di recente, Cass. Civ., sez. VI, 05/12/2016, n. 24846).

Le tre procedure in commento, come previste dalla L. n.3/2012, prevedono sempre il controllo giurisdizionale, in ragione della la loro natura concorsuale; a tale controllo, peraltro, si perviene solo a seguito della scelta e dell’iniziativa volontaria dello stesso debitore, posto che è unicamente quest’ultimo ad avere la facoltà di presentare una domanda in Tribunale per accedere agli strumenti previsti dalla normativa in commento.

Tutte e tre le procedure, d’altronde, sono caratterizzate da un momento di apertura del concorso dei creditori e dal determinarsi del fenomeno della cosiddetta ‘esdebitazione’ (cioè la liberazione dai debiti), quale effetto finale dell’esito favorevole della procedura (con la precisazione che, nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, l’esdebitazione è condizionata anche ad un giudizio di ‘meritevolezza’ di tale beneficio).

Le citate procedure sono decisamente interessanti ed utili per il soggetto sovraindebitato: basti dire, ad esempio, che il ricorso alle stesse assicura la protezione del patrimonio dalle possibili iniziative cautelari o esecutive dei creditori; che la liquidazione del patrimonio, in presenza del requisito della meritevolezza, provoca l’esdebitazione; che gli accordi di composizione della crisi possono essere approvati con la regola del silenzio-assenso dei creditori; che la proposta di piano del consumatore, con meccanismo ancor più premiante, non deve essere neppure sottoposta al voto dei creditori, essendo soggetta al solo controllo del Giudice in sede di omologa del piano.

Peraltro, allo scopo di evitare abusi in danno del ceto creditorio, sono state introdotte fattispecie di reato ascrivibili al debitore, laddove quest’ultimo abbia cercato di ottenere - fraudolentemente - l’accesso alle citate procedure oppure quando abbia posto in essere comportamenti lesivi dell’interesse della massa dei creditori.

D’altro canto, per accedere ai benefici di cui alla L. n. 3/2012, occorre che il debitore si presenti in Tribunale con la massima correttezza.

Infatti, sarà necessario che vengano descritte le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni del ‘sovraindebitamento’, l’attendibilità della documentazione allegata alla domanda, il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, anche allo scopo di verificare che non vi siano stati atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta posti in essere dal debitore in tale periodo.

Tale rigore è più che giustificato visto che le procedure in questione sono uno strumento assai potente nelle mani del debitore, che ha la possibilità - a seguito dell’omologazione degli accordi di composizione della crisi o della liquidazione del proprio patrimonio - di non dover più adempiere, coattivamente, a quella parte delle obbligazioni che rimanessero insoddisfatte. Come si diceva, l’intera disciplina è soggetta al controllo della Magistratura, cui spetta la verifica in merito: i. all’esistenza dei presupposti soggettivi delle varie procedure (qualità di soggetto non assoggettabile alle procedure concorsuali “maggiori” o, nella procedura riservata al consumatore, di soggetto il cui indebitamento sia riconducibile esclusivamente alle necessità personali o del suo nucleo familiare); ii. alla sussistenza del presupposto oggettivo, integrato dal ‘sovraindebitamento’, come sopra definito; iii. alla regolarità del piano finalizzato al soddisfacimento del ceto creditorio.

Il Giudice dovrà, inoltre, valutare se vengano rispettati i principi generali dell’ordinamento giuridico, e, soprattutto, quello codificato nell’art. 2740 cod. civ.: dovrà, quindi, accertare che il piano sottostante alla proposta del consumatore, o alla proposta di accordo, non sottragga ai creditori concorsuali la garanzia dell’intero patrimonio del soggetto sovraindebitato, patrimonio che, ai sensi del citato art. 2740 c.c., deve sempre essere oggetto di integrale cessione ai creditori. Oltre al controllo di legittimità a cura dell’autorità giudiziaria, v’è, poi, un controllo sulla meritevolezza del debitore e sulla fattibilità e convenienza del piano sottostante alla proposta, realizzato con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi.

Tale Organismo, che ha sede nel circondario del Tribunale competente a conoscere della domanda presentata dal soggetto sovraindebitato, costituisce un momento di raccordo tra il debitore e l’autorità giudiziaria; la sua emanazione pubblica (può essere costituito presso enti pubblici e deve essere iscritto all'apposito registro tenuto presso il Ministro della Giustizia oppure essere "personificato" nella figura di un avvocato, commercialista o notaio nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente o da un Giudice delegato dal Presidente) ne garantisce i caratteri della terzietà e imparzialità.

Può dirsi, in estrema sintesi, che l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è il soggetto garante del corretto funzionamento e del buon esito della procedura ed in tal senso è un organo che fornisce aiuto e assistenza a tutti i soggetti interessati dalla procedura, mirando a realizzare un pubblico interesse, tutelato dal Legislatore, costituito dalla risoluzione della crisi da ‘sovraindebitamento’.

Tornando a trattare della disciplina degli accordi di composizione della crisi e del piano del consumatore, può essere certamente affermato che numerose norme recepiscono principi giuridici tipici delle procedure concorsuali "maggiori": ad esempio, la possibilità di suddividere i crediti in classi, con la previsione di un diverso trattamento dei creditori facenti parte di classi differenti; la natura atipica del piano, che può prevedere la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri; la possibilità, per il Giudice, di concedere al debitore un termine, non superiore a quindici giorni, per integrare la proposta e produrre nuovi documenti; la previsione della sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi legali o convenzionali al momento del deposito della proposta, salvo che il credito concorsuale sia garantito da pegno, ipoteca o privilegio, con conseguente applicazione degli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo c.c.

Si prevede, poi, che la proposta possa contare anche su eventuali risorse di un soggetto diverso dal debitore, occorrendo, in tal caso, che il terzo abbia a sottoscrivere personalmente la proposta; è stabilito, altresì, che l’omologazione debba intervenire nel termine di sei mesi decorrente dalla prestazione della proposta.

L’effetto più significativo della normativa in commento è, comunque, quello a cui si perviene con l’omologazione tribunalizia, perché essa rende vincolante la proposta per tutti i creditori concorsuali.

Va segnalato il fatto che mentre la proposta di accordo viene comunicata ai creditori aventi diritto al voto perché essi possano esprimere la loro adesione (vale il ‘silenzio-assenso’), con la previsione della necessità di raggiungere la non opposizione di almeno il 60% dei creditori aventi diritto al voto, nella proposta di piano, invece, non occorre l’approvazione da parte dei creditori del consumatore, visto che il piano passa direttamente all’esame del Giudice delegato per la sua eventuale omologazione.

Nel piano del consumatore, però, deve essere anche valutato se possa escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che abbia colposamente determinato il ‘sovraindebitamento’, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Quanto, invece, alla procedura di liquidazione del patrimonio, va detto che, con essa, il debitore affida il proprio intero patrimonio ad un gestore, che avrà appunto il compito di custodirlo e liquidarlo, procedendo poi alla distribuzione del ricavato ai creditori.

Alla domanda deve essere allegato l’inventario dei beni del debitore ed una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi relativa alle cause dell'indebitamento e alla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, con l’esplicitazione delle ragioni del ‘sovraindebitamento’, il tutto con l’obiettivo di riservare, come già anticipato, i benefici dell’esdebitazione al solo debitore ‘sfortunato’, ma meritevole.

Anche in questo caso, il deposito della domanda sospende il corso degli interessi, ai fini del concorso, sino alla chiusura della liquidazione, salvo che i crediti siano assistiti da una causa di prelazione speciale o generale.

Per concludere, va ricordato che la procedura di liquidazione del patrimonio non può essere chiusa prima che siano decorsi quattro anni dalla presentazione della domanda da parte del debitore, allo scopo di consentire che i beni sopravvenuti in tale periodo possano eventualmente essere acquisiti al patrimonio liquidabile, a maggior tutela del ceto creditorio. La chiusura della liquidazione, come sopra anticipato, può comportare, ricorrendone le peculiari e rigorose condizioni normativamente previste, l'esdebitazione del debitore, e quindi la trasformazione della parte residua non soddisfatta dei debiti da obbligazioni giuridiche ad obbligazioni naturali.

Va, infine, ricordato che -a differenza dell’istanza volta ad ottenere la nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi- la domanda di omologazione del piano o dell’accordo, e quella diretta ad ottenere l’apertura del procedimento di liquidazione vanno presentate, a pena di inammissibilità, con l’assistenza tecnica di un avvocato.

E’ difficile prevedere se la normativa in commento potrà decollare tutelando pienamente sia i soggetti sovraindebitati sia il ceto creditorio, con un conseguente impatto positivo sulla realtà sociale ed economica: molto probabilmente tutto dipenderà dall’effettiva funzionalità degli OCC e dalla leale collaborazione e competenza dei vari soggetti professionali coinvolti.

STUDIO LEGALE NOTARO

E ASSOCIATI

Avv. Matteo Notaro

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale