Francesca Cazzaniga è giovane e ha tanta voglia di mettere la propria professionalità al servizio della clientela meratese. «Per farlo - racconta - ho finalmente coronato il sogno di aprire un’attività tutta mia. Si chiama “La Chicca” e si trova in viale Verdi 101. All’inaugurazione, che ha avuto luogo lo scorso 5 maggio, hanno partecipato decine di amici e curiosi. In totale ho contato un’ottantina di persone: le ringrazio tutte per avermi regalato un pomeriggio indimenticabile».

Dall’apertura a oggi l’attività di «La Chicca» è andata costantemente in crescendo: «Onestamente non mi aspettavo una simile accoglienza - riprende la titolare - Fin dal primo giorno ho subito cominciato a lavorare a pieno ritmo. La fiducia che sento intorno a me mi stimola a fare sempre meglio».

Francesca privilegia la manualità alla tecnologia: «Da sempre preferisco trattamenti manuali associati all’utilizzo di prodotti cosmetici professionali. Gli effetti sono sempre evidenti e questo è motivo di grande soddisfazione per le mie clienti».

«La Chicca» utilizza i prodotti cosmetici della linea Natì: «Frutto di attente ricerche, sono ottenuti esclusivamente utilizzando componenti naturali. Sono perfetti per i trattamenti viso e anche per il corpo. Chi li ha provati ne ha subito constatato l’efficacia: studio sempre soluzioni personalizzate e questo piace alla clientela che non tralascia di gratificarmi tornando dopo aver provato i miei servizi per la prima volta. Molte donne mi dicono di sentirsi coccolate: per me queste parole sono di grande soddisfazione perché tra i miei obiettivi non c’è solo quello di aiutare le mie clienti a ritrovare la propria bellezza più naturale, ma anche quello di regalare a ciascuna un momento di totale relax prendendosi cura di se stessa. Questa è già una cosa che, a mio giudizio, è molto importante». La titolare del nuovo centro meratese promette di dedicare a tutte grande attenzione: «Mi impegno sempre a fondo per aiutarechi si rivolge a me a centrare gli obiettivi che definiamo insieme. Certamente, qualora si intraprenda un percorso insieme, i risultati saranno tanto più soddisfacenti quanto più, con volontà, si starà attente anche allo stile di vita e all’alimentazione. In caso contrario, sarà comunque un piacere per me fare in modo che ciascuna riesca a migliorare il proprio aspetto scegliendo il mio centro per cominciare a prendersi cura del proprio corpo». In via Verdi si effettuano, naturalmente, anche tutti i trattamenti classici (manicure, pedicure e cerette) e la ricostruzione unghie: «La eseguo personalmente utilizzando un prodotto che non è acrilico, non è solo un gel, non è solo un semipermanente».

«La Chicca» è aperto il lunedì dalle ore 14 alle 20, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 15 con orario continuato.

Viale Verdi 101

Merate - Tel. 338.5253104

La Chicca è su Facebook e anche su Instagram

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Merate"

Edizione digitale