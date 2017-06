Numerosi clienti, ma anche tanti amici, si sono uniti intorno a Ettore di Clean & Co che sabato 10 giugno ha inaugurato la nuova sede di via Campi 40 a Merate dove propone i migliori prodotti, attrezzature e sistemi per la pulizia professionale: «Ringrazio tutti coloro che hanno voluto riservare qualche minuto del loro tempo alla visita del mio nuovo punto vendita - ha affermato il titolare - E' stato piacevole accompagnarli alla scoperta dei nuovi spazi e illustrare a molti di loro le caratteristiche delle nostre proposte. Quelli in vendita sono tutti prodotti professionali (tra le altre marche ricordiamo Kärcher, Sutter ed Eudorex): lo staff in negozio è a disposizione per ogni informazione e per consulenze agli interessati.

Inoltre, casomai fosse necessario, personalmente eseguo sopralluoghi a domicilio dove posso spiegare ai clienti quali sono le modalità più idonee per ottenere le migliori performance sia dai prodotti sia dalle attrezzature che proponiamo in sede».

Clean & Co è aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e sabato solo al mattino.

In questi giorni è ancora in promozione il prodotto «Concentroso» per la pulizia dei pavimenti con il 10% di sconto.

