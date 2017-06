L’Amministrazione di Sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento a far tempo dal 2004 che ha come obiettivo quello di tutelare i soggetti infermi e/o disabili nel segno della flessibilità e della sussidiarietà, conservando in via tendenziale la capacità di agire dell’interessato. Con l’introduzione dell’Istituto, i classici strumenti previsti dalla legge per la tutela dei soggetti deboli, interdizione ed inabilitazione, sono, di fatto, divenuti residuali e poco utilizzati nei Tribunali italiani. Beneficiaria di una Amministrazione di Sostegno può essere una persona anziana non più in condizione di badare ai propri interessi, una persona diversamente abile, una persona in stato di coma o stato vegetativo – permanente e non -, una persona affetta da alcolismo, tossicodipendenza, prodigalità, ludopatia o, più in generale, da una patologia psichica e/o fisica che lo rende incapace (anche temporaneamente) di badare in autonomia alla propria persona ed ai propri interessi.

