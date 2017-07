Bilancio ampiamente positivo per il centro estivo-educativo Hercules (in via Trieste 3 a Cisano Bergamasco) dell'associazione Isola del Tempo.

A un mese dall'apertura, infatti, sia i genitori che i loro bambini sono ampiamente soddisfatti delle attività proposte (che proseguiranno per tutta l'estate, ndr). In particolare ottimi riscontri hanno riscosso le gite all'aperto attraverso le quali i piccoli sono entrati in contatto con la natura più bella, le gite culturali per imparare cose nuove, i laboratori linguistici d'inglese per i bambini dai 3 ai 6 anni e di francese (base e avanzato), tedesco, spagnolo e russo per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Molto apprezzati anche i laboratori di creatività e le diverse attività sportive che ogni giorno i bambini praticano con il supporto degli educatori. Il campus è stato pensato per rafforzare il legame tra i bambini, la natura e la cultura attraverso il gioco e i laboratori (anche di storia e archeologia), nonché per favorire lo sviluppo delle autonomie attraverso il metodo Montessori.

Durante le piacevoli giornate che caratterizzano il campus i bambini, con l’aiuto di educatori qualificati, imparano a fare da soli, riconoscendo gli eventuali errori e maturando una nuova autostima.

Per saperne di più è possibile consultare la pagina Facebook «Centro ricreativo-educativo Hercules» o il sito www.isoladeltempo.it.

E’ anche possibile chiamare il numero di cellulare 392.4649485 (Adriana).

